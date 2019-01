TV-Tipps für Dienstag, 8. Jänner

Russlands Truckerinnen, Der Clan der Tiere, Bist du deppert!, Erlesen, Queer Watch, Report, Operation Mondlandung, Die Insel und Kreuz und quer über Arik Brauer zum 90. Geburtstag – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Truckerinnen In Russland mit seinen 145 Millionen Einwohnern gibt es nur knapp zwei Dutzend Frauen, die als Truckerinnen ihren Lebensunterhalt verdienen. Nicht weil es zu wenige Bewerberinnen gibt, sondern weil der Job per Gesetz als zu gefährlich gilt, um ihn von Frauen ausüben zu lassen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU

Dynasties – Der Clan der Tiere. Schimpansen BBC-Reihe mit Geschichten von heldenhaften Tieren in freier Wildbahn: Was Tiger, Pinguin, Löwin, Wildhündin und zum Auftakt ein Schimpanse tun müssen, um zu überleben. Nicht immer reicht das Recht des Stärkeren aus. Bis 21.05, ORF 2

20.15 KABARETT

Bist du deppert! Oder auch "Na Servas": über das Geld von Hartberg, die Wildwasserarena in Wien, die Führung des Belvedere und Beamte in Klagenfurt. Bis 21.30, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Kulenkampffs Schuhe Anhand von Showausschnitten, Interviews, privatem Super-8-Material, historischen Dokumenten und Fotos eröffnet sich eine neue Sicht auf das Unterhaltungsfernsehen der Bundesrepublik: Dieses war angetreten, eine ganze Nation und ihre Kriegstraumata zu therapieren. Regina Schilling versucht in diesem bemerkenswerten Dokumentarfilm herauszufinden, wie die Deutschen wurden, was sie heute sind. Bis 21.45, RBB

ttt - titel thesen temperamente

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Intendant und Theaterregisseur Claus Peymann, Autorin Charlotte Link und Schauspielerin und Regisseurin Emmy Werner. Bis 21.05, ORF 3

20.50 MAGAZIN

Queer Watch – Reloaded 6 dreht sich um das Same-Sex-Tanzturnier Vienna Dance Contest, das Transition-Filmfestival sowie #TeenStarLeaks. Im Gespräch mit Paul Haller und Kathleen Schröder von der Hosi Salzburg. Bis 21.35, Okto

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Steuerreform – kommt der große Wurf? Im Studio dazu sind der Wirtschaftsforscher Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien, und der Politikberater Thomas Hofer. 2) Politik und Babys. 3) Neuer Präsident – neue Ausrichtung? 4) Akademisches Prekariat. Bis 22.00, ORF 2

21.55 DOKU

Operation Mondlandung Die Verstrickungen deutscher Nasa-Mitarbeiter mit dem Dritten Reich: Dieselben Wissenschafter, die für Hitler Raketen bauten, ermöglichten die Mondlandung 1969. Bis 22.50, Arte

22.10 TALK

Willkommen Österreich Die Gags vom vergangenen halben Jahr mit illustren Gästen von Herbert Grönemeyer, Conchita, Waltraud Haas und Michael Häupl. Bis 23.05, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Arik Brauer. Eine Jugend in Wien Arik Brauer, geboren 1929, überlebte als jüdisches Kind in Wien die NS-Zeit und wurde nach Kriegsende leidenschaftlicher Kommunist, Bergsteiger und Sänger. Mit Arik Brauer, seiner Frau Naomi, seinen Töchtern Timna und Ruth, seiner Enkelin Jasmin und seinen Freunden Otto Schenk und Ernst Steinkellner. Massel und Schlamassel. Bis 23.25, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der unsichtbare Mann Ende 1960 entkommt ein politischer Gefangener aus dem streng bewachten Crumlin Road Prison in Belfast, was als Ding der Unmöglichkeit galt. Der 18 Jahre alte Danny Donelly ist Mitglied der IRA, die in jener frühen Phase nur die Infrastruktur der britischen Besatzungsmacht in Nordirland attackierte. Bei seiner Flucht hilft ihm unter anderen ein katholischer Priester. Bis 0.15, ORF 2

23.25 EILAND

Die Insel (The Island, USA 2005, Michael Bay) In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer globalen Kontamination, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Als der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) die Wahrheit herausfindet, versucht er zusammen mit seiner Freundin Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) zu fliehen. Bis 1.50, Kabel eins