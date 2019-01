Google Assistant bald auf einer Milliarde Geräte

Mit der Ankündigung will Google Amazons Alexa zeigen, wo der Hammer hängt

Google hat bekanntgegeben, dass sein digitaler Assistent bis Ende des Monats auf über einer Milliarde Geräte verfügbar sein wird. Dazu zählen Smartphones, Fernseher, Kopfhörer, Smartwatches und natürlich smarte Lautsprecher. Der Google Assistant dominiert damit das Feld der digitalen Assistenten. So ist Amazons Alexa "nur" auf 100 Millionen Geräten zu hören. Auch Apples Siri dürfte weitaus weniger verbreitet sein.

Enormes Wachstum

Momentan werden 30 Sprachen in 80 Ländern unterstützt, das Wachstum soll dabei enorm sein, wie Engadget berichtet. Anlass der Ankündigung ist die Elektronikmesse CES, die am Dienstag in Las Vegas startet. Dort sind Neuigkeiten zum Google Assistant zu erwarten, wohl im Tandem mit neuer Hardware anderer Hersteller. (red, 7.1.2019)