Industriestiftung B&C bestellte neuen Holding-Chef

Peter Edelmann übernahm inmitten der Begehrlichkeiten um Lenzing, Amag oder Semperit neu geschaffene Position

Wien – Die von der Bank Austria gegründete B&C Privatstiftung holt den Industrie- und Wirtschaftsexperten Peter Edelmann (59) an Bord. Edelmann wurde mit Jahresbeginn 2019 zum Chef der B&C Holding Österreich GmbH bestellt. In dieser neu geschaffenen Funktion wird der im Libanon geborene Edelmann vor allem die strategische Ausrichtung der B&C, die Grundsätze des Beteiligungsmanagements der Kernbeteiligungen sowie den Portfolioausbau im Industrie- und Technologiebereich verantworten. Die Managementteams der anderen B&C-Holdinggesellschaften bleiben unverändert bestehen.

Wie der STANDARD berichtete, wurde vor Weihnachten 2018 eine neue Runde im Industriematch um die Stiftung eingeläutet. Im Ring stehen einander seit Monaten der Wiener Unternehmer und Investor Michael Tojner und die Verantwortlichen der B&C-Privatstiftung gegenüber, allen voran deren Vorstandsmitglied Wolfgang Hofer.

Feindliche Übernahme

Gekämpft wird um einige der wichtigsten Industriebetriebe des Landes: Semperit, Lenzing, Amag, deren Mehrheitseigner die B&C-Privatstiftung ist. Tojner will die im Jahr 2000 errichtete Stiftung knacken, indem er zunächst einmal der BA-Mutter Unicredit ihre Letztbegünstigtenrechte abkauft. Der Vorstand der B&C-Stiftung und Ex-BA-Chef Erich Hampel wehren sich mit Händen, Füßen und Klagsdrohungen gegen die als feindlich eingestufte Übernahme. Hampel legte inmitten der Auseinandersetzung zwischen B&C und Tojner sein Amt bei der Bank Austria zurück.

In einer Aussendung hieß es, Edelmann sei Industrieexperte mit Erfahrung als Vorstandschef, Vorstands- sowie Aufsichtsratsmitglied zahlreicher Industrieunternehmen. Der studierte Diplombetriebswirt leitete zuletzt das Bremer Industrieunternehmen Kaefer Isoliertechnik, ein global führendes Unternehmen im Bereich der Industrie-Isolierung mit mehr als 28.000 Mitarbeitern.

In zahlreichen Aufsichtsräten

Von 1989 bis 2011 war Edelmann in verschiedenen leitenden Funktionen beim deutschen Maschinenbauer Voith AG tätig. Dort war er acht Jahre lang Mitglied des Vorstands der Voith AG sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith-Antriebstechnik. Zusätzlich ist Edelmann in mehreren Unternehmen als Beirat oder Aufsichtsrat tätig – so auch in der B&C Industrieholding und der Lenzing AG.

Erich Hampel, Vorsitzender der B&C Privatstiftung: "Peter Edelmann hat global agierende Unternehmen geleitet. Er wird seine Expertise in die Weiterentwicklung der heimischen Standorte sowie in die internationale Ausrichtung vor allem unserer Kernbeteiligungen einbringen." (red, 7.1.2019)