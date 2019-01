Roms Regierung stellt sich hinter "Gelbwesten" und gegen Macron

Di Maio fordert die Gelbwesten auf, "standhaft" zu bleiben, Salvini lobt "ehrenhafte Bürger". Ex-Profi-Boxer festgenommen

Rom/Paris – Dass tragende Mitglieder einer EU-Regierung eine Bewegung unterstützen, die in einem befreundeten EU-Nachbarland zum Sturz des Staatsoberhaupts aufruft, ist eher ungewöhnlich. Am Montag war es trotzdem so weit: Italiens Vizepremiers Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini von der weit rechten Lega drückten in sozialen Medien ihre Unterstützung für die französische Gelbwesten-Bewegung aus. Diese führt seit Wochen zunehmend gewaltsame Proteste gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron durch, viele ihrer Mitglieder wollen nicht ruhen, ehe Präsident Macron zurückgetreten ist.

Di Maio schrieb in seinem Blogpost, die Politik sei "in Italien wie in Frankreich für die Bedürfnisse der Bürger taub geworden" – in seiner Heimat habe das 2009 zur Gründung der Fünf-Sterne-Bewegung geführt, in Frankreich ertöne nun die gleiche Forderung "auf den Plätzen". Salvini nannte die Gelbwesten seinerseits "ehrenhafte Bürger". Diese würden sich an Protesten gegen einen Präsidenten beteiligen, der "gegen das eigene Volk regiert". Eine Reaktion aus Paris gab es vorerst nicht.

Protestierender Ex-Profiboxer stellte sich Polizei

Unterdessen hat sich am Montag der ehemalige Profiboxer Chris Dettinger nach seinen gewaltsamen Attacken bei Gelbwesten-Protesten vom Wochenende der Polizei gestellt. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sagte, dieser würde seine Aktionen vor Gericht verteidigen müssen. Dettinger hatte Polizisten mit Faustschlägen attackiert, soll später sogar einen am Boden liegenden Beamten ins Gesicht geschlagen haben.

Der zweimalige französische Staatsmeister beendete 2013 seine Karriere. Sein ehemaliger Coach zeigte sich erschüttert vom Verhalten seines Ex-Sprösslings und konnte sich dieses nicht erklären. Dettinger gestand sein Fehlverhalten in einer Videobotschaft vor seiner Festnahme ein, sagte aber, er hätte nur sich und seine Frau verteidigt, nachdem sie mit Tränengas von der Polizei attackiert worden waren.

"Ich habe die Wut der Menschen in mir. Ich sehe, wie sich all diese Präsidenten, Minister und der Staat vollstopfen, unfähig, mit gutem Vorbild voranzugehen." Im Endeffekt müssten immer die kleinen Menschen draufzahlen, sagte der 1,93 Meter große Franzose. Dennoch müsse man friedvoll für die Anliegen kämpfen, so Dettinger. (red, APA, 7.1.2019)