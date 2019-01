Nvidia bringt Anti-Tearing-Technologie G-Sync auf FreeSync-Displays

Wird mittels Treiber ab 15. Jänner ermöglicht

Nvidia will die proprietäre Anti-Screen-Tearing-Technologie G-Sync künftig auch auf FreeSync-Monitoren ermöglichen. Letztgenanntes Feature richtete sich an Nutzer mit AMD-Grafikkarten, für G-Sync musste Hardware von Nvidia verwendet werden. Der Support wird mittels Treiber freigeschalten, der am 15. Jänner gemeinsam mit der RTX 2060 erscheinen soll.

foto: nvidia

Liste für kompatible Geräte

Nvidia hat zugleich auch eine Liste an Bildschirmen veröffentlicht, die mit G-Sync kompatibel sind. Diese wurden zuvor getestet und sollen sich für die Technologie eignen. Bei Displays, die nicht in der Liste aufgeführt sind, kann der Nutzer das Anti-Tearing-Feature eigenständig freischalten. Allerdings muss eine Grafikkarte der Generation GTX 1000 beziehungsweise RTX 2000 genutzt werden. (red, 07.01.2019)