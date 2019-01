Türkische Kartellbehörde leitet Untersuchung gegen Google ein

Die Behörde reagiert damit auf die Beschwerde eines Konkurrenten

Ankara – Die türkische Kartellbehörde hat eine Untersuchung gegen Google wegen des Verdachts auf Wettbewerbsverstößen eingeleitet. Die Behörde reagiere damit auf die Beschwerde eines Konkurrenten, nach der Google mit seinen Algorithmen für Suchen und die Platzierung von Werbung seine dominante Marktposition zum Nachteil anderer Unternehmen missbrauche, teilte die Wettbewerbsaufsicht am Montag mit. Von der Untersuchung seien der türkische Google-Ableger Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited and der Mutterkonzern Alphabet Inc. betroffen.

Im September hatte die Behörde gegen Google ein Bußgeld von 93 Millionen Lira (rund 15,1 Millionen Euro) wegen Wettbewerbsverstößen beim Verkauf seiner Software verhängt. (Reuters, 7.1.2019)