Maskenbildnerin: "Ich schminke einen Schauspieler als Säufer"

Alina Gundacker macht eine Lehre zur Maskenbildnerin. Im Video zeigt sie, wie sie Menschen äußerlich komplett verändert

der standard Alina Gundacker lässt sich im Theater in der Josefstadt zur Maskenbilderin ausbilden. Den Lehrberuf gibt es erst seit dem Vorjahr.

Schauspieler tot oder als Säufer schminken: Das ist Alina Gundackers täglich Brot. Die gelernte Friseurin absolviert derzeit eine Lehre zur Maskenbildnerin im Theater in der Josefstadt. "Ich lerne, wie ich den Menschen verändere", sagt die 18-Jährige. Was ihr außerdem gefällt: "Dass ich immer was Neues machen kann. Und, dass ich bekannte Leute kennenlerne." (Lisa Breit, Ayham Yossef, Julia Gruber, 8.1.2019)