Das waren die zehn höchstbewerteten Games auf Steam im Jahr 2018

Inoffizielle Auflistung besteht ausschließlich aus Indie-Games

Steam 250 hat eine Liste der bestbewerteten Games 2018 auf Steam veröffentlicht. Überraschend bei dem Ranking ist, dass in der Auflistung nur Indie-Spiele zu finden sind. An erster Stelle findet sich das Aufbaustrategiespiel Rimworld, das im vergangenen Jahr nach fünf Jahren Early-Access veröffentlicht wurde. Auf dem zweiten Platz findet sich das Erotikspiel Mirror und an dritter Position Beat Saber.

tynan sylvester

Erfinder wollte kleinen Games mehr Aufmerksamkeit bieten

Bei Steam 250 werden die Bewertungen mit den Anzahl der Reviews gegenübergestellt und somit ein Score ermittelt. Dadurch haben auch Spiele mit vergleichsweise kleiner Community die Möglichkeit, vorne in der Auflistung aufzutauchen. Dies war auch die Idee des Erfinders. Er wollte selbst eine Möglichkeit schaffen, auf Perlen unter der riesigen Spiele-Auswahl zu stoßen, da Valve laut ihm größeren Games zu viel Aufmerksamkeit schenke und gleichzeitige kleinere vernachlässigt. (red, 07.01.2019)