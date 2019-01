Verbarrikadierte Saudi-Araberin wird nicht zur Ausreise gezwungen

Sie habe Angst, Zuhause von Familienmitgliedern umgebracht zu werden.

Bangkok – Die Behörden in Thailand werden die aus Saudi-Arabien geflüchtete 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun nach eigenen Angaben nicht zur Ausreise zwingen. "Wenn sie nicht ausreisen will, werden wir sie nicht zwingen", sagte der Chef der thailändischen Einwanderungsbehörde, Surachate Hakparn, am Montag bei einer Pressekonferenz am Flughafen in Bangkok.

Er kündigte zudem ein Treffen von Mitarbeitern des UN-Flüchtlingshilfswerks mit der jungen Frau an, die in ihrem Heimatland um ihr Leben fürchtet.

Nach Angaben der thailändischen Einwanderungsbehörde hätte sie am Montag den Rückflug antreten müssen. Das teilte die Menschenrechtsanwältin Nadthasiri Bergman am Montag nach Einreichung einer entsprechenden einstweiligen Verfügung mit und kündigte zugleich an, die Ablehnung anzufechten.

"Leben in Gefahr"

Die 18-jährige al-Kunun ist nach eigenen Angaben vor ihrer Familie geflüchtet und fürchtet bei einer Rückkehr nach Saudi-Arabien um ihr Leben. Sie soll von männlichen Familienmitgliedern geschlagen und mit dem Tod bedroht worden sein. Außerdem soll sie ein halbes Jahr in ihrem Zimmer eingesperrt worden sein, weil sie sich die Haare geschnitten hatte.

Laut orf.at hat die junge Frau sich in einem Hotelzimmer auf dem Flughafen verbarrikadiert. Zum Nachrichtensender BBC soll sie gesagt haben: "Mein Leben ist in Gefahr, meine Familie will mich für triviale Dinge umbringen."

Ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sagte, so der ORF, man verfolge den Fall und versuche mit den thailändischen Behörden in Kontakt zu treten, um der Frau zu helfen. Der deutsche Botschafter Georg Schmidt twitterte: "Wir teilen die große Sorge um Rahaf Mohammed."

Human Rights Watch (HRW) forderte die Behörden auf, die junge Frau nach Australien weiterreisen zu lassen oder ihr in Thailand Flüchtlingsstatus zu gewähren. (APA/AFP, red, 7.1.2019)