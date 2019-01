"Skater XL": Endlich gibt es wieder ein gutes Skateboard-Game für PC

Early-Access-Phase für Spiel mit äußerst positiver Resonanz gestartet

Lange Zeit mussten PC-Spieler auf ein ordentliches Skateboarding-Game warten, nun dürfte es mit Skater XL angekommen sein. Das Early-Access-Spiel wurde am 19. Dezember 2018 veröffentlicht und weist auf Steam bereits mehr als 1.000 Rezensionen auf, wovon 87 Prozent positiv sind. Das Spiel kostet auf der Plattform aktuell 16,79 Euro und ist nur in Englisch verfügbar.

skater xl

Roadmap soll mit Community ausgearbeitet werden

Eine Spielkarte, eine Spielfigur und das Core-Gameplay stehen in der aktuellen Fassung zur Verfügung. Weitere Features sollen in Zukunft folgen, einen genauen Zeitplan gibt es von den Entwicklern aber vorerst nicht. Eine Roadmap mit anstehenden Funktionen soll aber in Bälde mit der Community des Games ausgearbeitet werden.

skater xl

Gute Basis wurde bereits gelegt

Die Rezensenten auf Steam sprechen von einer Mischung aus Skate und Project Session. Entwickler Easy Day Studios soll mit Skater XL prinzipiell eine gute Basis gelegt haben und könnte eine Art Skate 4 entwickeln – so der Tenor der ersten Spieler. Allerdings dürfte das Spiel weniger für jene sein, die sich eine Art Tony Hawk's Pro Skater wünschen, da bei dem Game ein großer Fokus auf Realismus und Simulation gelegt wird. Kilometer Powerslides und irrwitzige Sprünge über die halbe Spielkarte sind somit nicht möglich.

rpcs3

Oder aber: Skate 3 auf dem PC spielen

Alle jene PC-Spieler, die lieber einen Blick in die Vergangenheit der Skateboard-Games werfen wollen, können dies nun dank dem Playstation 3 Emulator. Dieser ermöglicht nämlich, dass man nun Skate 3 auch auf dem PC spielen kann. Das positiv rezipierte Skateboard-Spiel erschien 2010 für Konsolen und ist der vorerst letzte Ableger der populären Skate-Reihe. (red, 07.01.2019)