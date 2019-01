Erster Clip der letzten "Games of Thrones"-Staffel

Fünf Sekunden sind in dem Trailer mit HBO-Highlights des Jahres 2019 zu sehen

Im April ist es so weit: Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" geht an den Start. Einen ersten Einblick gewährt der TV-Sender HBO in seinem nun veröffentlichten Trailer mit den Serienhighlights für 2019. Es sind nur fünf Sekunden, mit denen "Game of Thones" neben "True Detective" oder "Watchmen" vertreten ist. Bei Fans sorgt die kurze Sequenz, in der erstmals zwei Hauptdarsteller aufeinandertreffen, dennoch für Aufregung.

Vorsicht: SPOILER-ALARM

Zu sehen ist die Ankunft von Jon Snow und Daenerys Targaryen in Winterpelzen. Die beiden werden von Sansa Stark, der rothaarige Tochter des geköpften Eddard Stark, begrüßt. In Großaufnahme eröffnet sie ihnen: "Winterfell is yours, your grace!" (Winterfell gehört euch, euer Gnaden!). Zustimmendes Nicken, und weiter geht es mit einem Einblick in "Succession". (red, 7.1.2019)