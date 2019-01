Militärputsch in Gabun scheinbar von Regierung "niedergeschlagen"

Das Militär hatte in Abwesenheit von Staatschef Bongo die Einsetzung eines "nationalen Rats zur Erneuerung" verkündet

Libreville – Nach dem Aufruf zum Volksaufstand durch das Militär im westafrikanischen Gabun hat sich die Lage laut der Regierung beruhigt. "Es ist wieder Ruhe eingekehrt, die Situation ist unter Kontrolle", sagte Regierungssprecher Guy-Bertrand Mapangou am Montag. Von den fünf Militärs, die den staatlichen Rundfunk besetzt hatten, seien vier festgenommen worden und der fünfte geflüchtet.

Am Montagmorgen hatte das Militär im Staatsradio einen Putsch sowie die Einsetzung eines "nationalen Rats zur Erneuerung" verkündet. Das Ziel sei, "die Demokratie wiederherzustellen" und diejenigen aus ihren Ämtern zu vertreiben, "die in der Nacht des 31. August 2016 unsere jungen Mitbürger feige ermordet haben". Man rufe "die gesamte gabunische Jugend auf, sich uns anzuschließen", hieß es. "Wir können unser Heimatland nicht im Stich lassen", erklärte Ondo Obiang, nach eigenen Angaben Offizier in der Republikanischen Garde und Anführer der Patriotischen Jugendbewegung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte Gabuns. Die Nacht vom 31. August 2016 wurde nach dem umstrittenen Wahlsieg von Präsident Ali Bongo Ondimba von tödlichen Protesten überschattet.

Laut BBC begann der Militärputsch am Montag um 4 Uhr morgens mit der Übernahme der Kontrolle über den staatlichen Radiosender. Die Institutionen des Landes seien "illegitim und illegal", erklärte das Militär. "Der lange erwartete Tag ist gekommen, an dem die Armee entschieden hat, sich auf die Seite des Volkes zu schlagen, um Gabun vor dem Chaos zu bewahren", hieß es in der Erklärung. "Erhebt euch gemeinsam und übernehmt die Kontrolle über die Straße." Die Menschen wurden aufgefordert, öffentliche Gebäude und Flughäfen im ganzen Land zu besetzen.

Präsident außer Landes

Präsident Bongo hält sich seit Monaten zur medizinischen Behandlung in Marokko auf, nachdem er im Oktober in Saudi-Arabien erkrankt war. Im November wurde bekanntgegeben, dass Bongo einen Schlaganfall erlitten habe. Am 31. Dezember äußerte er sich erstmals wieder in einer Ansprache. In der Aufzeichnung aus Marokko hieß es, er habe "eine schwierige Zeit hinter sich". Die Bongo-Familie hat seit fünf Jahrzehnten die Macht in der ehemaligen französischen Kolonie Gabun. Eine Ansprache des Präsidenten wird in Kürze erwartet.

foto: afp photo / youtbe Ondo Obiang beim Verlesen der Botschaft im Radio.

Schüsse und Panzer

Gleichzeitig mit der Verlesung der Radiobotschaft des Militärs waren rund um das Rundfunkgebäude in der Hauptstadt Libreville Schüsse zu hören, berichteten AFP-Reporter. Panzer blockierten kurz darauf den Zugang zu der Straße, an der das Gebäude liegt.

Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge versammelten sich etwa 300 Menschen vor dem Sender, um die Putschisten zu unterstützen. Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt, um sie zu vertreiben. In der Stadt seien sporadisch Schüsse zu hören gewesen, auf den Straßen sei verstärkt Polizei und Militär unterwegs.

Erst im Oktober hatten die Gabuner ein neues Parlament gewählt. Die Wahl verlief im Gegensatz zu jener von 2016 weitgehend friedlich. Bongo gewann 2016 nach offizieller Auszählung mit lediglich 6.000 Stimmen Vorsprung auf seinen Kontrahenten. Auch die EU bestätigte damals Unregelmäßigkeiten. So erreichte Bongo in seiner Heimatprovinz 95 Prozent der Stimmen – bei einer Wahlbeteiligung von ungewöhnlichen 99,9 Prozent.

Sinkende Ölpreise haben in den vergangenen Jahren zu einer Wirtschaftskrise in Gabun geführt. Trotz der großen Ölvorkommen lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut.

USA schicken Soldaten in den Gabun

Erst am Wochenende hatten die USA zum Schutz ihrer Staatsbürger und diplomatischen Einrichtungen im Kongo rund 80 Soldaten in Gabuns Hauptstadt Libreville geschickt. In einem Schreiben an den Kongress begründete US-Präsident Donald Trump das mit möglichen gewalttätigen Demonstrationen im Kongo nach der Wahl vor rund einer Woche. Das offizielle Ergebnis steht noch nicht fest. Die US-Soldaten seien mit Kampfausrüstung ausgestattet und würden von Militärflugzeugen unterstützt. Sie könnten in Gabun, im Kongo oder in der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) eingesetzt werden. (APA, AFP, red, 7.1.2019)