Mexikaner investieren groß in Spanien

Für Großinvestments hat die mexikanische Unternehmerelite Spanien auserkoren. Im Fokus stehen Immobilien, Gastroketten und Wein

Die Vorreiter mexikanischer Großinvestoren in Spanien waren der Zementtycoon und Cemex-CEO Lorenzo Zambrano sowie Multimilliardär Carlos Slim Helu, die es auf Baustoffe und Baustoffkonzerne abgesehen hatten und haben. Letzterer, mit América Móvil Mehrheitseigentümer der Telekom Austria, kontrolliert über Grupo Carso den spanischen Immobiliengiganten Realia.

Die Investorenfolgegeneration locken neben klassischen Immobilien in erster Linie das Gastrogeschäft und der Tourismus. Carlos Fernández González, Aufsichtsrat der Banco Santander, hat Mitte 2018 den Sitz der Franchiseholding Amrest, an der er 56 Prozent hält, vom polnischen Breslau in den Madrider Nobelvorort Pozuelo de Alcorcón verlegt. Amrest hat in mehreren Ländern, darunter Spanien, die Markenrechte für KFC, Burger King, Starbucks. Zur Holding gehört auch die spanische Kette La Tagliatella. Der Börsengang von Amrest in Madrid ist im Frühjahr geplant.

Viele Interessen

Über Amrest hat sich Fernández auch mit zehn Prozent beim katalanischen Fahrradkurieressenszustelldienst Glovo eingekauft. Fernández selbst hat auch Appetit auf Medien. An El-País-Prisa ist er mit vier Prozent beteiligt. Auch Immobilien haben es ihm angetan. An Inmobiliaria Colonial hält er 18 Prozent.

Fernández ist bei weitem nicht der einzige Mexikaner, der Spanien entdeckt hat. Die drei Torrado-Brüder, Cosme, Alberto und Armando Torrado Martínez haben mit Alsea ebenfalls ein auf Franchiseketten fußendes Imperium geschaffen, das in Mexiko mit Domino's, Pizza Hut, Foster's Hollywood seinen Ausgang genommen hat und inzwischen auch in Chile, Brasilien, Kolumbien, Argentinien und eben Spanien präsent ist. Vorigen November kauften sie um 575 Millionen Euro die beliebte spanische Gastrokette Vips.

Alberto Torrado stellte einst selbst amerikanische Franchisepizzas mit dem Fahrrad zu. Nun ist er Alsea-CEO. Die spanische Tochter Grupo Zena-Alsea wird mit den Vips-Lokalen gut 1000 Niederlassungen allein in Spanien und Portugal managen.

Rekord an Investitionen

Mit einem Vorweihnachtscoup sorgte der Mexikaner Allen Sanginés-Krause, Intimus von Exkönig Juan Carlos I., für Aufsehen. Er sicherte sich um 210 Millionen Euro das Luxushotel Villa Magna am Paseo de la Castellana (Barrio Salamanca) für seine Karibikressort- und Cityhotelholding RLH Properties. Kleinere Investments tätigte auch die Mediengruppe Multimedios mit der Übernahme der Bodegas de Sarría aus den Krisenaltlasten der Caixabank.

Unter dem Strich summieren sich alle mexikanischen Investments in Spanien zwischen 2014 und 2018 auf 4,3 Milliarden Euro (Stand September 2018). Selbst ohne Villa-Magna- und Vips-Deal ist das ein Allzeitrekord. José Ignacio Jiménez, Chef der Consultingfirma Talengo, sieht drei Gründe für die Zunahme mexikanischer Investments in Spanien. Die Beziehungen Mexikos zu den USA unter Donald Trump trübten sich ein. Investoren blickten deshalb und auch wegen ökonomischer Unsicherheiten durch den neuen Linkspräsidenten Mexikos, Andrés Manuel López Obrador, über den Tellerrand hinaus. Spanien mit all den kulturellen, sprachlichen und emotionalen Bindungen werde als Tor zum europäischen Markt gesehen. (Jan Marot, 7.1.2019)