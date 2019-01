TV-Tipps für Montag, 7. Jänner

Orbán gegen Obdachlose, Die verschwundene Familie, Die Affäre Borgward, Fett und Zucker, Das Diesel-Desaster, Moonwalk One – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Orbán gegen Obdachlose – Wenn Armut bestraft wird Im Sommer 2018 hat Orbáns Fidesz-Partei mit ihrer Zweidrittelmehrheit eine Verfas sungsänderung verabschiedet, die den "gewöhnlichen" Aufenthalt im öffentlichen Raum verbietet. Seit Mitte Oktober ist das Gesetz in Kraft. Auf der Straße zu leben steht nun unter Strafe. Dabei haben Tausende keine andere Wahl. Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen gibt es nur 11.000 Plätze in Notunterkünften für 30.000 Obdachlose. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Die verschwundene Familie (1/2) Vier Jahre nach dem Mord an einer 14-jährigen Schülerin wird die Kleinstadt Nordholm wieder durch einen Schicksalsschlag erschüttert. Ein Familienvater wird tot aufgefunden, Mutter und Tochter sind spurlos verschwunden. Nur der jüngere Sohn taucht plötzlich auf. Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission und seine ortsansässige Kollegin Hella Christensen übernehmen die Ermittlungen. Mit Barbara Auer und Heino Ferch als Ermittler. Vorbild war die britische Serie Broadchurch. Der zweite Teil folgt am Dienstag im Hauptabend. Bis 21.45, ZDF

20.15 DOKUDRAMA

Die Affäre Borgward Der Name des Autoherstellers Carl F._W. Borgward ist ein Synonym für das westdeutsche Wirtschaftswunder. Für Hunder tausende war seine "Isabella" das erste eigene Auto nach dem Krieg, Borgward sicherte in Bremen tausende Arbeitsplätzen. Doch 1961 geht das Unternehmen pleite, ausgerechnet im damals reichsten Bundesland. Viele Fragen wurden nie beantwortet, bis heute ranken sich Verschwörungstheorien um diese Wirtschaftspleite. Dokudrama mit Thomas Thieme und August Zirner. Bis 21.45, ARD

20.15 THEMENMONTAG

Fett und Zucker – Die versteckten Dick macher Die Sendung beschäftigt sich mit den zwei Hauptgegnern für alle, die sich gesund ernähren wollen. Fett und Zucker zu vermeiden ist schwierig geworden, es sei denn, man kauft täglich frisch auf dem Markt ein und kocht selbst. Um 21.05 folgt die Doku Glaubensfrage Ernährung. Bis 21.55, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Das Chronikmagazin des ORF berichtet über 1) Cyberstalking – Psychoterror aus dem Internet. 2) Kein Kinderbetreuungsgeld für Kriseneltern, 3)_Schlafstörungen – und porträtiert 4) Adele Neuhauser zum 60. Geburtstag. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKU

Das Diesel-Desaster In Stuttgart und Köln werden 2019 die Innenstädte für hunderttausende Pendler zu Sperr zonen, in Essen sogar eine der wichtigsten Autobahnen des Ruhrgebiets. Der Diesel ist zum Feindbild der Nation geworden. Fast 13.000 Todesfälle jährlich gingen in Deutschland auf das Konto des Diesels, behauptet die Deutsche Umwelthilfe und erstreitet damit vor Gericht Fahrverbot um Fahrverbot. Bis 22.15, ARD

22.10 LIEBELEI

Der Mann, der mir gefällt (Un homme qui me plaît, F 1969, Claude Lelouch) Françoise ist eine gefragte Schau spielerin, die für einen Dreh in den USA Mann und Kind in Paris zurückgelassen hat. Henri ist als Komponist am Set und vergnügt sich mit einer Affäre, während seine Frau ihn von Rom aus täglich anruft. Dann funkt es zwischen den Beiden. Amüsante Liebelei zwischen Jean-Paul Belmondo und Annie Girardot. Bis 0.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Beiträgen zur 76. Golden-Globe-Gala und einem Gespräch mit dem Regisseur Michael Haneke, er erzählt unter anderem über sein neues TV-Serien-Projekt.

Bis 0.00, ORF 2

0.00

Moonwalk One Neil Armstrong war der Erste, der den Mond betrat, weltweit Millionen Menschen saßen damals, im Jahr 1969, vor den Fernsehern. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 1970 enthält bislang unveröffentlichte Aufnahmen der Nasa. Mit der Kombination aus Archivmaterial und Zeugnissen von Menschen aus aller Welt zeigt Theo Kamecke, dass die Mondlandung damals als ein unglaubliches menschliches Abenteuer wahrgenommen wurde. Bis 1.45, Arte