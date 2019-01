Ganztags, halbtags oder Hort? Die elterliche Qual bei der Schulwahl

Worauf man bei der Schulwahl achten sollte und warum ein bisschen Entspannung bei der Suche auch guttut: ein Leitfaden

In Graz will man in zwei Tagen durch sein. In Wien und Niederösterreich nimmt man sich gleich zwei Wochen Zeit. In Klagenfurt geht es kurz und schmerzlos: Am Samstag, den 23. Februar sollen künftige Taferlklassler samt ihren Eltern hier zur Schuleinschreibung vorbeikommen. Bevor es so weit ist, wird meist einiges an Hirnschmalz in die Entscheidungsfindung gelegt.

Bildungspsychologin Christiane Spiel von der Universität Wien glaubt: "Viele Eltern nehmen an, es gibt die einzig richtige Schule für ihr Kind." Doch sie könnten beruhigt sein: "Es gibt viele Schulen, die für das Kind gut sind." Auch im öffentlichen Bereich. Der Rat der Expertin: nicht übertreiben. Schauen, wie fröhlich die Kinder in der Schule sind. Bewerten, ob das Schulprofil (etwa Fremdsprachen- oder Integrationsschwerpunkt) gefällt, mit der Leitung sprechen. Und wenn die Entscheidung gefallen ist: "Dann ist es wichtig, guten Kontakt zur Schule zu halten", sagt Spiel.