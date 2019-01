USA: Türkei darf nach US-Abzug aus Syrien Kurden nicht angreifen

US-Militär werde ohne eine Vereinbarung über Kurden nicht abziehen, sagte Sicherheitsberater John Bolton

Jerusalem – Die USA stellen vor einem Truppenabzug aus Syrien eine neue Bedingung und verlangen von der Türkei den Schutz der mit den USA verbündeten Kurden im Norden des Bürgerkriegslandes. Die Türkei sollte keinen Militäreinsatz unternehmen, der nicht vollständig mit den USA abgestimmt sei, um die US-Truppen nicht zu gefährden, sagte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton am Sonntag in Jerusalem.

Die Türkei müsse aber auch die Forderung der USA erfüllen, dass die syrischen Oppositionsgruppen, die an der Seite der USA gekämpft hätten, nicht gefährdet würden. Die Position von US-Präsident Donald Trump laute, dass die Türkei die Kurden nicht töten dürfe und dass das US-Militär ohne eine Vereinbarung darüber nicht aus Syrien abgezogen werde, sagte Bolton.

Verbündete gegen Islamisten

Die USA haben die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS unterstützt. Die Türkei sieht die kurdischen Kämpfer aber als Terroristen an und hat gedroht, die YPG zu zerschlagen.

Trump hatte Mitte Dezember – gegen die Empfehlung seiner Berater – überraschend angekündigt, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, weil die IS-Miliz dort besiegt und damit das Einsatzziel erreicht sei.

Bolton hielt sich zu Beratungen in Israel auf und wollte am Montag in die Türkei weiterreisen. Dort werde er auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darüber beraten, wie der Schutz der Kurden gewährleistet werden könne, sagte der Sicherheitsberater. (Reuters, 6.1.2019)