"Zu jung": Twitter sperrt Account von 3 Österreich

Fehleinschätzung mit unerfreulichen Konsequenzen – Unternehmen führt derzeit Spendenkampagne für Caritas durch

Wer derzeit nach dem offiziellen Account des Mobilfunkers "3" sucht, wird eine verblüffende Entdeckung machen: Dieser existiert nämlich einfach nicht mehr, der Link darauf geht also ins Leere. Allzu viel sollte man in diesen Umstand allerdings nicht hineininterpretieren, viel mehr zeigt sich dabei wie oberflächlich die Sicherheitschecks so manches großen Unternehmens laufen.

Alter

Laut Kurt Stangl, Social Media Manager von 3 Österreich, wurde der Firmenaccount nämlich mit einem Altershinweis blockiert. "Da Twitter festgestellt hat, dass du in deinem Land unter dem für die Verarbeitung deiner persönlichen Daten erforderlichen Alter bist, wurde dein Account gesperrt", heißt es in der Begründung. Wie andere Nutzer herausstreichen, ist 3 dabei allerdings kein Einzelfall: Ähnliches ist anderen Unternehmen und Organisation ebenfalls passiert, wenn sie ihr Gründungsdatum als Geburtsdatum bei der Registrierung angegeben haben.

Spendenkampagne

Offen bleibt dabei, ob Twitter von selbst tätig wurde, oder dies auf Meldungen anderer Nutzer zurückzuführen ist. 3 Österreich sah sich zuletzt eines Shitstorms aus rechten Kreisen ausgesetzt, da man eine Spendenaktion für die Caritas ausgerufen hat. Klar ist jedenfalls, dass die Sperre damit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt. Für jedes Posting mit dem Hashtag #DreiHilft hatte die Firma drei warme Mahlzeiten für Caritas-Einrichtungen versprochen.

Änderung

Stangl führt aber noch eine andere Variante ins Spiel. Man hatte kurz zuvor eine Änderung an den Profilangaben vorgenommen, eventuell hat diese den Alterscheck ausgelöst. Warum der Account von 3 Österreich vor einigen sein "blaues Hakerl" als "verified Account" verloren hat, ist hingegen bisher komplett unklar. (red, 6.1.2019)