Elon Musk zeigt neues SpaceX-Raumschiff im 50er-Jahre-Stil

"Starship" soll bereits im März oder April erste Testflüge aufnehmen

Eines hat Elon Musk im Laufe seiner Karriere gut bewiesen: Dass er weiß, wie man die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das kann mit kontroversen Aussagen passieren, aber auch indem die von ihm verantworteten Produkte immer mit einem gewissen Augenzwinkern entwickelt werden. Und das gilt auch für das Raketenprogramm von SpaceX.

Testlauf

In einem aktuellen Tweet hat Elon Musk enthüllt, wie das kommende "Starship"-Testraumschiff aussehen soll. Und wer sich dabei an so manch alten Film erinnert fühlt, hat nicht unrecht: Das Design ist ganz offensichtlich an Science-Fiction-Abbildungen aus den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts angelehnt.

Ablauf

Dass es sich dabei nicht bloß um einen Scherz handelt, belegt ein anderer Twitter-Nutzer, dem es gelungen ist, ein Foto vom im Bau befindlichen Raumschiff zu schießen. Zudem sollen die Testflüge von "Starship" ohnehin bald starten: Irgendwann im März oder April des laufenden Jahres soll es soweit sein. Ab dem Jahr 2020 sollen dann Flüge bis in den Orbit der Erde folgen. (red, 6.1.2019)