Ein Toter und zwei Verletzte bei Explosion vor Kirche in Kairo

Polizist stirbt bei Entschärfung von Sprengsatz

Kairo – Bei einer Explosion vor einer Kirche in Ägypten ist ein Polizist getötet worden. Zwei weitere Polizisten wurden vor dem koptisch-christlichen Gotteshaus in Kairo verletzt, wie eine Quelle aus ägyptischen Sicherheitskreisen am Samstag sagte. Die Explosion ereignete sich im Stadtteil Nasr City, als die Polizisten einen zuvor sichergestellten Sprengsatz entschärfen wollten.

Die christliche Minderheit der Kopten, die am Montag Weihnachten feiert, ist in Ägypten immer wieder Ziel von Angriffen. Anfang November waren bei einem Anschlag auf einen Pilgerbus sieben Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Unter den Toten waren sechs Kopten und ein anglikanischer Christ. Zu dem Anschlag bekannte sich die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). (APA, 5.1.2019)