Dell stellt Business-Laptop mit Anwesenheitssensor vor

Pünktlich vor dem Start der jährlichen Elektronikmesse Consumer Electronics Show (CES) stellt Dell sein neues Notebook für Businessanwender an – das Dell Latitude 7400 2-in-1. Das Besondere an dem Gerät: Es hat einen, wie "Heise" berichtet, Anwesenheitssensor mit dem Namen ExpressSign-In integriert. Dieser erkennt, wenn ein Anwender das Notebook verlässt und sperrt es daraufhin. Zudem könnten sich User, so Dells Werbeversprechen, mittels des Biometrischen Gesichtserkennungstools Windows Hello schneller einloggen – diese soll Nutzer mithilfe von IR-Kameras binnen weniger Augenblicke erkennen und das Gerät wieder entsperren.

foto: dell

Starke Hardware

Dell bietet bei dem Gerät bis zu 16 GB RAM und einer SSD mit einer Speicherkapazität von bis zu einem Terrabyte. Der Bildschirm bietet eine FullHD-Auflösung und hat einen Touchscreen – das Gerät kann nämlich, wie der Name schon suggeriert, dank seiner 360-Grad-Scharniere als Tablet verwendet werden. Als Prozessor fungiert ein Intel Core der achten Generation mit vier Kernen. Dazu gibt es zwei USB 3.0 und zwei USB Typ-C-Anschlüsse. Beim Akku gibt es mehrere Kapazitäten zur Auswahl, zudem kann auch ein Modell mit integriertem LTE-Modem bestellt werden.

Hoher Preis

Für die pralle Ausstattung werden Kunden ordentlich zu Kasse gebeten: Preislich startet der Dell Latitude 7400 2-in-1 in den USA mit 1.600 Euro, je nach Spezifikationen wird das Notebook teurer. Wieviel es in Österreich kosten wird, ist derzeit unklar. Jedenfalls erscheint der Laptop im März. (red, 5.1.2019)