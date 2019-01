Arnautovic: Schnelles Tor, schnelle Auswechslung bei FA-Cup-Sieg

Hasenhüttls Saints patzten gegen Zweitligisten – Siege für Manchester United und Chelsea

London – Mit einem Tor nach nur 109 Sekunden hat Marko Arnautovic gegen Zweitligist Birmingham City den Grundstein für West Hams 2:0-(1:0)-Erfolg in der dritten Runde des englischen FA-Cups gelegt. Am Samstag wurde Österreichs Fußballer des Jahres 2018 von Trainer Manuel Pellegrini aber schon in der 20. Minute ausgetauscht. Es dürfte sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.

Arnautovic, der im Dezember vier Ligaspiele wegen einer Muskelverletzung verpasst hatte, wirkte mit seinem Wechsel nicht ganz zufrieden. Erst am Mittwoch hatte der 29-Jährige in der Premier League mit einem Doppelpack gegen Brighton geglänzt. Gegen Birmingham sorgte Arnautovics Ersatzmann Andy Carroll erst im Finish für die Entscheidung (91.).

Hasenhüttl muss nachsitzen

Der österreichische Teammanager Ralph Hasenhüttl muss mit dem FC Southampton hingegen zum Wiederholungsspiel antreten. Der Tabellen-18. der Premier League kam beim von Chelsea-Klubikone Frank Lampard trainierten Zweitligisten Derby County nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Nathan Redmond (4./48.) hatte die Saints mit 2:0 in Führung gebracht, Jack Marriott (58.) und Tom Lawrence (61.) glichen für die Hausherren aus.

foto: reuters/darren staples Es wird ein Wiedersehen dieser zwei Herren geben.

United-Lauf geht weiter

Interims-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer bleibt mit dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United auch im FA-Cup auf Erfolgskurs. Der Norweger gewann mit seinem Team das Drittrundenspiel gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten FC Reading 2:0 (2:0) und feierte seinen fünften Pflichtspielsieg in Serie. Der Nachfolger von Jose Mourinho hatte die Red Devils seit seinem Amtsantritt zuvor zu vier Siegen in der Premier League geführt.

Auch Chelsea weiter

Ebenfalls im Achtelfinale steht Meister FC Chelsea. Ohne Nationalspieler Antonio Rüdiger, der 90 Minuten auf der Bank saß, siegten die Blues gegen Zweitligist Nottingham Forrest 2:0 (0:0). Mann des Spiels war der spanische Nationalspieler Alvaro Morata (49./59.), der die Partie mit seinem Doppelpack alleine entschied. Beide Treffer bereitete der von Bayern München umworbene Callum Hudson-Odoi (18) vor.

Für Manchester ließen der Spanier Juan Mata per Foulelfmeter (22.) und der belgische Torjäger Romelu Lukaku (45.+4) mit ihren Treffern weiter von seinem 13. Pokalerfolg im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt träumen.

Brighton & Hove Albion gewann bei Premier-League-Konkurrent AFC Bournemouth mit 3:1 (2:0). (APA, sid, red, 5.1.2018)