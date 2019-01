Russland wirft USA Festnahme eines Russen vor

In Moskau wurde ein US-Bürger unter Spionageverdacht festgenommen. Nun soll ein Russe in den USA festgenommen worden sein. Russland will Aufklärung

Moskau – Russland wirft den USA vor, kurz nach dem Arrest eines früheren US-Soldaten wegen Spionageverdachts Ende Dezember einen russischen Staatsbürger festgenommen zu haben. Der Vorfall könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Staaten verschlechtern.

Das Außenministerium in Moskau teilte am Samstag mit, der Russe Dmitri Makarenko sei auf den zu den USA gehörenden Nördlichen Marianen festgenommen und von der Inselgruppe in den US-Staat Florida gebracht worden. Makarenko sei am 29. Dezember auf der Pazifik-Insel Saipan zusammen mit seiner Ehefrau, seinen minderjährigen Kindern und den Eltern eingetroffen. "Direkt nach seiner Ankunft wurde er auf dem Flughafen von FBI-Mitarbeitern festgenommen", erklärte das Ministerium und verlangte von den USA Aufklärung über den Grund der Festnahme. Die US-Botschaft in Moskau war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

US-Bürger unter Spionageverdacht

Am 28. Dezember war der frühere US-Elitesoldat Paul Whelan vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB in Gewahrsam genommen worden. Whelans Familie wies die Spionagevorwürfe zurück und teilte mit, er habe sich in Moskau wegen einer Hochzeitsfeier aufgehalten. US-Außenminister Mike Pompeo hatte diese Woche gesagt, die USA verlangten von Russland Aufklärung über die Gründe der Festnahme. Sollte sich diese als unangemessen erweisen, müsse Whelan die sofortige Ausreise erlaubt werden. (APA, Reuters, 5.1.2019)