Shiffrin-Show im ersten Slalom-Durchgang

Die US-Amerikanerin führt über eine Sekunde vor Holdener und Vlhova. Liensberger als beste Österreicherin auf Rang sieben

Zagreb – Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Zagreb überlegen in Führung. Die US-Topfavoritin startet mit satten 1,15 Sekunden Vorsprung auf die Olympia-Zweite Wendy Holdener aus der Schweiz in den zweiten Lauf (ab 16.00 Uhr/live ORF eins). Halbzeitdritte war die Slowakin Petra Vlhova (1,34).

Katharina Liensberger (2,55) lag als beste Österreicherin auf Rang sieben. Katharina Truppe lauert auf Rang zehn (3,05). Bernadette Schild (+3,36) ist 14. vor Chiara Mair (+3,42). Auf Platz 16 fuhr Franziska Gritsch mit Startnummer 48. (APA, red, 5.1.2018)

Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 59,70 Sek.

2. Wendy Holdener (SUI) 1:00,85 +1,15

3. Petra Vlhova (SVK) 1:01,04 +1,34

4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:01,79 +2,09

5. Frida Hansdotter (SWE) 1:02,06 +2,36

6. Erin Mielzynski (CAN) 1:02,07 +2,37

7. Katharina Liensberger (AUT) 1:02,25 +2,55

8. Chiara Costazza (ITA) 1:02,73 +3,03

9. Michelle Gisin (SUI) 1:02,74 +3,04

10. Katharina Truppe (AUT) 1:02,75 +3,05

11. Christina Geiger (GER) 1:02,83 +3,13

12. Paula Moltzan (USA) 1:02,96 +3,26

13. Irene Curtoni (ITA) 1:02,97 +3,27

14. Bernadette Schild (AUT) 1:03,06 +3,36

15. Chiara Mair (AUT) 1:03,12 +3,42

16. Franziska Gritsch (AUT) 1:03,36 +3,66

Weiter: 24. Michaela Dygruber (AUT) 1:04,02 +4,32 28. Stephanie Brunner (AUT) 1:04,18 +4,48

U.a. nicht für den 2. Lauf qualifiziert: 34. Hannah Köck (AUT) 1:04,75 +5,05 39. Katharina Huber (AUT) 1:05,09 +5,39

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Nastasia Noens (FRA), Meta Hrovat (SLO), Martina Dubovska (CZE), Asa Ando, Sakurako Mukogawa (beide JPN)

Zweiter Lauf ab 16.00 Uhr