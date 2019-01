Neuschnee: Innsbruck streicht Flüge, hohe Lawinengefahr

Heftige Schneefälle beeinträchtigen Verkehr in weiten Teilen Österreichs

Bregenz/Innsbruck/Salzburg – In den beiden westlichsten Bundesländern Tirol und Vorarlberg ist die Lawinengefahr am Samstag weiterhin angespannt geblieben. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. In besonderen Lagen in Tirol war dies bereits der Fall. Stufe 4 bedeutet, dass spontan mittlere und große Lawinenabgänge möglich sind.

Die Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen", hieß es in den beiden Lawinenwarndiensten von Samstag. Dabei soll es sehr windig bleiben, wodurch mit enormen Schneeverfrachtungen gerechnet wurde. Anzahl und Umfang der Gefahrenstellen werden in Vorarlberg mit der Höhe und im Tagesverlauf zunehmen, wo die Prognose für Sonntag allgemein Lawinenwarnstufe 4 lautete.

Zweithöchste Warnstufe

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg war bereits am Samstag Stufe 4 ausgegeben worden. Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

In Niederösterreich wiederum haben die winterliche Fahrbahnverhältnisse am Samstagvormittag kurzfristig zu einer Totalsperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) geführt. Zahlreiche Lkw waren hängen geblieben, teilte die Asfinag mit. Gegen 11.40 Uhr wurde die Sperre allerdings wieder aufgehoben.

Straßensperren und eingeschneite Orte

Auch in der Steiermark kam es am Freitag und am Samstag zu Straßensperren: Am Samstag wurde laut einem Bericht der Landeswarnzentrale etwa die Ennstal Bundesstraße (B320) zwischen Trautenfels und Espang gesperrt. In Wildalpen wurden die Straßen nach Hinterwildalpen und Rothwald gesperrt, ebenso die Hochschwabstraße nach Weichselboden. Hier sind nun rund 100 Personen eingeschneit.

In Schladming wurden die Straßen ins Ober- und Untertal gesperrt. Weiters nicht passierbar ist die Straße zwischen Ober- und Unterlaussa in St. Gallen, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (Oberösterreich) und im Bezirk Weiz der Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg.

Die bereits in den vergangenen Tagen verfügten Straßensperren, etwa jene ins Sölktal, blieben weitgehend aufrecht. Mehrere Ortschaften sind somit weiter eingeschneit und nicht über Straßen erreichbar. Die Straße auf die Planneralm wurde am Vormittag vorübergehend geöffnet, um eingeschlossenen Touristen die Abreise zu ermöglichen.



Flüge gestrichen

Probleme gab es aber nicht nur auf den Straßen, betroffen war auch der Flughafen Innsbruck. Es mussten bereits mehrere Abflüge – darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt – gestrichen werden. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet.

Passagiere wurden auf der Website des Airports aufgefordert, aufgrund der "zum Teil massiven Einschränkungen im Flugverkehr" sich vor einer Fahrt zum Flughafen bei der jeweiligen Airline zu erkundigen.

In der Steiermark und in Salzburg wurden zudem die Lawineneinsatzzüge des Bundesheeres in Alarmbereitschaft versetzt. Neben dem Bundesheer sind auch die Bergrettungsleute in Alarmbereitschaft. Trotz eindringlicher Warnungen wagen sich immer wieder Wintersportler in lawinengefährdetes Gelände. Schon Anfang der Woche musste die Ausseer Bergrettung eine siebenköpfige Gruppe tschechischer Schneeschuhtouristen unter lebensgefährlichen Bedingungen im Bereich Trisslwand bergen. (APA, red, 5.1.2019)