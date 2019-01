Schüsse bei Los Angeles: Drei Tote in Bowlingzentrum

Vier weitere seien verletzt worden, meldete der Sender CNN am Samstag unter Berufung auf die Polizei

Los Angeles – Durch Schüsse in einer Bowling-Halle in Kalifornien sind laut Medienberichten drei Menschen getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, meldete der Sender CNN am Samstag unter Berufung auf die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich im Küstenort Torrance südöstlich der kalifornischen Metropole, wie die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Passanten wurden aufgefordert, "der Gegend fernzubleiben". Nähere Hintergründe zu der Tat waren zunächst nicht bekannt. Auch der Zustand der Opfer war am Samstagvormittag (MEZ) zunächst unklar.

Unterdessen berichtete der Betreiber des Bowlingzentrums, Jesus Perez, der "Los Angeles Times", er habe vier Schüsse gehört. "Wir rannten zur Bar und gingen in Deckung. Alles, was wir hörten, war, dass vermutlich zwei Personen angeschossen wurden", wurde Perez zitiert.

Torrance liegt etwa 40 Kilometer südlich von Los Angeles im Los Angeles County. Die Einwohnerzahl beträgt knapp 150.000. Die Schüsse fielen in der sogenannten Gable House Bowl, einem Bowlingzentrum, in dem auch Laser Tag gespielt wird. (APA, 5.1.2019)