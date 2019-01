Tausende Menschen flüchten vor Konflikt im Kongo

UNHCR berichtet von Dutzenden Toten

Genf/Brazzaville – Tausende Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen aus dem Kongo geflüchtet. Wie das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR am Freitag in Genf mitteilte, sind bereits rund 16.000 Menschen in die angrenzende Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) geflohen.

Hintergrund sind demnach blutige Konflikte in westlichen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo. Dort sei eine alte Rivalität zwischen zwei Volksgruppen wieder aufgebrochen, berichtet das UNHCR. Dutzende Menschen seien bereits getötet worden. (APA, 4.1.2019)