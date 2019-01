TV-Tipps für Sonntag, 6. Jänner

Noch einmal Neujahrskonzert, noch einmal "Apollo 13", noch einmal "Es war einmal in Amerika"

10.00 MATINEE

Neujahrskonzert 2019 – Wiederholung Wer am Neujahrstag (zu) lange geschlafen hat, kann das Debüt von Christian Thielemann als Dirigent des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker nachholen. Eine Gelegenheit, den Deutschen in Großaufnahme zu studieren. Bis 12.05, ORF 2

12.40 DICK UND DOOF

Laurel & Hardy Insgesamt 107 Filme, 27 davon in Spielfilmlänge, hat das britisch-amerikanische Komikerduo Stan Laurel und Oliver Hardy gedreht. Sechs Komödien serviert ORF 3 am Dreikönigstag. Zum Einstieg gibt es das Duo um 12.40 Als Salontiroler zu sehen, zum Abschluss sitzt es um 18.45 Hinter Schloss und Riegel. Einer Auffrischung von Kindheitserinnerungen steht also nichts im Wege. Bis 20.15, ORF 3

17.55 DOKUMENTATION

John F. Kennedy Galakonzert 1961 Ella Fitzgerald, Harry Belafonte und Gene Kelly waren nur einige der Stars, die sich zu einer Gala am Vorabend der Vereidigung von John F. Kennedy zum 35. Präsidenten der USA einfanden. Frank Sinatra moderierte, das Filmmaterial blieb bis vor kurzem unter Verschluss. Eine neue Doku verknüpft Höhepunkte der Gala mit Archivmaterial und aktuellen Interviews. Bis 18.40, Arte

20.15 SCHWERPUNKT-AUFTAKT

Apollo 13 (Apollo 13, USA 1995, Ron Howard) "Houston, wir haben ein Problem": Ein explodierter Sauerstofftank verhinderte 1970, dass die Astronauten der Apollo-13-Mission einen Fuß auf den Mond setzen konnten. Ron Howards Spielfilm mit Tom Hanks bildet den Auftakt des Arte-Schwerpunkts Winter of Moon. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der ersten Mondlandung. Bis 22.20, Arte

foto: zdf/ron batzdorff Der Sauerstoff für die Astronauten Fred Haise (Bill Paxton, li.), Jack Swigert (Kevin Bacon, Mi.) und Jim Lovell (Tom Hanks, re.) wird knapp: "Apollo 13".

21.45 90. GEBURTSTAG

Arik Brauer im Gespräch Am 4. Jänner feierte der österreichische Künstler, Sänger und Dichter Arik Brauer seinen 90. Geburtstag. Im Gespräch mit seiner Tochter Timna Brauer spannt er einen Bogen von der Kindheit in den 30er-Jahren bis heute. Helene Maimanns Dokumentation Eine Jugend in Wien im Anschluss (bis 23.35) vertieft den Blick auf das Leben des Allrounders. Bis 22.35, ORF 3

22.00 GANGSTEREPOS

Es war einmal in Amerika (Once Upon a Time in America, USA/I 1984, Sergio Leone) Ein Gangsterdrama als zutiefst melancholisches Meisterwerk: In seinem letzten Film erzählt Sergio Leone auf drei Zeitebenen von der komplizierten Freundschaft von Max (James Woods) und Noodles (Robert De Niro). Ennio Morricone steuerte einen seiner schönsten Soundtracks bei. Bis 1.40, 3sat

warner bros. de

0.15 RASSISMUSDRAMA

In der Hitze der Nacht (In the Heat of the Night, USA 1967, Norman Jewison) Einem schwarzen Polizisten (Sidney Poitier) schlägt bei der Aufklärung eines Mordes geballter Rassismus entgegen. Ein Klassiker, der unerfreulich aktuell geblieben ist. Bis 2.10, Tele 5

0.25 FLIEGERFILM

Tollkühne Flieger (The Great Waldo Pepper, USA 1975, George Roy Hill) Waldo Pepper (Robert Redford), ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, verdient sich sein Geld mit waghalsigen Flugshows. Als er seine Lizenz verliert, sattelt er auf Stuntman in Hollywood um. Regie-Routinier George Roy Hill liefert neben großartigen Flugaufnahmen ein stimmiges Porträt der Depressionszeit in den USA. Bis 2.00, SRF 1

(Karl Gedlicka, 6.1.2018)