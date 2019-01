Pro und Kontra: Höhere Vermögenssteuern

PRO: Ökonomisch sinnvoll

von Günther Oswald

Man muss nicht dem Kommunismus anhängen, um für eine Ausweitung von Vermögenssteuern zu sein. Die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds – beide Institutionen stehen nicht im Verdacht, linkslinke Propaganda zu betreiben – weisen in ihren Berichten regelmäßig darauf hin, dass Österreich bei den Vermögenssteuern deutlich unter dem internationalen Schnitt liegt. Laut Brüssel liegen die Einnahmen aus derartigen Quellen EU-weit bei 1,6 Prozent der Wirtschaftsleistung, hierzulande sind es nur 0,2 Prozent.

Das ist für sich natürlich noch kein Argument. Schließlich muss nicht alles, was andernorts praktiziert wird, auch gut sein. Eine Anhebung ist aber auch aus ökonomischer Sicht zu empfehlen. Es gibt diverse Studien, die belegen, dass Steuern auf Vermögen, also etwa eine Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grundsteuer oder Vermögenszuwachsteuern vergleichsweise wachstumsfreundlich sind.

Wenn also im neuen Jahr eine größere Steuerreform vorbereitet wird, dann wäre es sinnvoll, diese nicht nur mit Budgetkürzungen im Rasenmäherstil gegenzufinanzieren. Türkis-Blau wird derartigen Argumenten wohl trotzdem nicht aufgeschlossen sein. Die Koalition agiert in der Frage nicht ökonomisch, sondern ideologisch. Warum die SPÖ zaudert, wissen wohl nur die Genossen. Sie wäre an und für sich auf dem richtigen Dampfer, hat aber offensichtlich Angst vor der eigenen Courage. (Günther Oswald, 4.1.2019)