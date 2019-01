TV-Tipps für Samstag, 5. Jänner

Zum Glück bleibt es in der Familie (On ne choisit pas sa familie, F 2011, Christian Clavier) Tontechnikerin Kim und die Anwältin Alex sind glücklich miteinander und wollen die kleine Maily aus Thailand adoptieren. Weil aber nach einem neuen Gesetz in Thailand nur verheiratete Paare ein Kind adoptierten dürfen, suchen sie jemanden, der einer Scheinehe zustimmt. Turbulent und chaotisch. Bis 21.50, ZDF neo

Die Coburgs ORF 3 zeigt den vierten Teil der Dokumentarreihe Habsburgs Adel . Diesmal lässt Friedrich von Thun die bewegte Geschichte des Hauses Coburg Revue passieren. Die Coburgs stellten mehrere Könige in Europa, darunter den englischen, der sich später in Windsor umbenannte. Otto von Bismarck bezeichnete das Haus sarkastisch als "Gestüt Europas". Bis 21.00, ORF 3

Champions der Charts – Hinter den Kulissen der Musikindustrie Eine ganze Industrie sucht den richtigen Beat, die eingängige "Hookline", die perfekte "Bridge", also jene Elemente, die im digitalen Zeitalter den Marsch an die Spitze der Charts ermöglichen. Wie entsteht heute ein Superhit? Insider, Produzenten und eine Newcomerin erzählen ihre Sicht der Hitmaschinerie. Bis 20.00, 3sat

Die unendliche Geschichte (D/USA 1984, Wolfgang Petersen) Dem kleinen Bastian (Barret Oliver) geht es nicht so gut, in der Schule wird er gemobbt. Er flüchtet sich in ein Buchgeschäft, findet dort den Wälzer Die unendliche Geschichte und taucht ab in die fabelhafte Welt von Phantásien. Verfilmung des Romans von Michael Ende samt dem Ohrwurm Neverending Story . Bis 16.00, NDR

Wie angelt man sich einen Millionär (How to Marry a Millionaire, USA 1953, Jean Negulesco) Marilyn Monroe ist als kurzsichtiges, naives Modell zusammen mit Berufskolleginnen Lauren Bacall und Betty Grable auf Männerfang, aber bitte nur Millionäre. Charmante 50er-Jahre Komödie . Bis 15.00, ORF 2

Radio-Tipps

9.05 KLASSIK

Weihnachtskantate Feierliches zum Tagesbeginn: Felix Mendelssohn Bartholdys Vom Himmel hoch, Weihnachtskantate mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Bis 9.25, Radio Klassik Stephansdom

10.05 REISE

Ambiente Spezial: Plovdiv – europäische Kulturhauptstadt 2019 Per Eisenbahn begibt sich das Reisemagazin in die zweitgrößte Stadt Bulgariens. Plovdiv gilt als "heimliche Schöne" und ist mit dem italienischen Matera 2019 Kulturhauptstadt Europas. Bis 11.00, Ö1

10.06 THEATER

Arbeitswelten Thomas Rizzoli war schon in verschiedenen Innsbrucker Theaterproduktionen zu sehen, kämpft aber nach wie vor ums Überleben als Berufsschauspieler und gibt Einblicke in das harte Brot in der Theaterszene. Bis 12.00, Radio Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

13.00 YOUTUBE

Doppelzimmer Influencerin Madeleine Alizadeh aka DariaDaria erzählt bei Elisabeth Scharang wie sie zu einer der erfolgreichsten Bloggerinnen im deutschsprachigen Raum wurde. Bis 15.00, FM4

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Tone Fink Der Maler, Performance- und Filmkünstler, der sich über Gattungsgrenzen hinwegsetzt, spricht über sein Leben. Bis 14.55, Ö1

17.10 KLAVIER

Spielräume Spezial: Kleiner Mann, ganz groß Genau 20 Jahre ist es her, dass der Pianist Michel Petrucciani in New York gestorben ist. Schlaglichter auf die ebenso kurze wie intensive Karriere des Franzosen mit neapolitanischen Wurzeln, der nur 37 Jahre alt wurde. Bis 17.55, Ö1

20.15 ZUR SCHAU GESTELLT

Tonspuren: Das Ashanti-Fieber Tausende Menschen strömten im Sommer 1896 in den Tiergarten am Schüttel in Wien, um 60 "ausgestellte" Menschen des afrikanischen Stamms der Ashanti zu bestaunen. Mit dabei: Dichter Peter Altenberg, der Kritik am Exotismus übt und diesem selbst nicht entkommt. Bis 21.00, Ö1

(Astrid Ebenführer, 5.1.2018)