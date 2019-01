Britische Wirtschaft stagnierte Ende 2018 beinahe

Die Stimmung im dominierenden Dienstleistungssektor ist so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr

London – Die britische Wirtschaft verfällt wenige Monate vor dem EU-Austritt nahezu in Stagnation. Im vierten Quartal 2018 dürfte es nur noch zu einem Wachstum von 0,1 Prozent gereicht haben, schlussfolgerte das Institut IHS Markit am Freitag aus den Ergebnissen seiner Firmen-Umfrage.

Im dominierenden Dienstleistungssektor war die Stimmung in den beiden Monaten November und Dezember so schlecht wie auf dem Höhepunkte der Finanzkrise im März 2009 nicht mehr.

Brexit hemmt

"Die Wirtschaft hat viel, wenn nicht allen Schwung verloren, den sie noch im Sommer hatte", sagte Ökonom James Smith von der Bank ING. "Um die Konjunktur vor einem Schrumpfen zu bewahren, ist Klarheit über den Brexit dringend geboten", mahnte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

In etwa zwei Wochen sollen die britischen Abgeordneten über die Pläne von Premierministerin Theresa May zum Austritt aus der EU abstimmen, der am 29. März über die Bühne gehen soll. Der Ausgang des Votums ist völlig ungewiss.

Die britischen Verbraucher fragen unterdessen weniger Kredite nach. Diese legten im November nur noch um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, so die Bank of England. Das war das geringste Wachstum seit März 2015. (APA, Reuters, 4.1.2019))