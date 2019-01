Kobayashi gewinnt auch am Bergisel

Japanischer Überflieger steht vor dem Triumph bei der Vierschanzentournee – Stefan Kraft Zweiter

Innsbruck – Ryoyu Kobayashi steht vor dem Triumph bei der Vierschanzentournee. Der japanische Überflieger gewann am Freitag in Innsbruck mit 267 Punkten auch den dritten Tourneebewerb und geht mit großem Vorsprung ins Finale am Sonntag in Bischofshofen. ÖSV-Adler Stefan Kraft landete mit 254,2 Punkten auf Rang zwei vor dem Norweger Andreas Stjernen (242,7).

Kobayashi führt in der Gesamtwertung mit 45,4 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler, der am Freitag Platz 13 belegte, und 49,7 Punkte vor Stjernen. Als bester Österreicher ist Daniel Huber, in Innsbruck auf Platz 14, Zehnter mit 89,1 Zählern Rückstand.

Beim Dreikönig-Springen hat Kobayashi nun die Chance, als dritter Athlet nach dem Deutschen Sven Hannawald (2001/02) und dem Polen Kamil Stoch (2017/18) den Grand Slam zu schaffen, also die Tournee-Gesamtwertung mit vier Tagessiegen zu gewinnen. (APA; 4.1.2018)

Ergebnis von Innsbruck:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,0 (136,5/131,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 254,2 (129,5/130,5)

3. Andreas Stjernen (NOR) 242,7 (130,0/126,0)

4. Stephan Leyhe (GER) 239,1 (129,0/127,5)

5. Kamil Stoch (POL) 234,1 (126,5/131,0)

6. Yukiya Sato (JPN) 231,4 (129,0/123,5)

7. Killian Peier (SUI) 230,6 (127,0/123,0)

8. Richard Freitag (GER) 230,0 (128,0/124,0)

9. Roman Koudelka (CZE) 228,4 (123,0/125,0)

10. Timi Zajc (SLO) 226,6 (130,0/119,5)

11. Robert Johansson (NOR) 226,1 (129,0/124,0)

12. Anze Lanisek (SLO) 224,8 (126,5/123,0)

13. Markus Eisenbichler (GER) 223,8 (129,0/123,5)

14. Daniel Huber (AUT) 222,8 (127,0/121,0)

15. Daiki Ito (JPN) 222,3 (124,5/124,5)

16. Manuel Fettner (AUT) 219,6 (121,5/122,5)

17. Simon Ammann (SUI) 217,6 (125,0/123,5)

18. Dawid Kubacki (POL) 216,5 (130,0/116,0)

19. Jewgenij Klimow (RUS) 214,3 (122,0/120,5)

20. Andreas Wellinger (GER) 207,8 (118,5/121,0)

21. Michael Hayböck (AUT) 205,9 (123,0/115,5)

21. Johann Andre Forfang (NOR) 205,9 (119,5/123,5)

23. Philipp Aschenwald (AUT) 203,9 (123,5/115,0)

24. Karl Geiger (GER) 203,3 (120,5/115,5)

25. Anders Fannemel (NOR) 202,0 (124,5/116,0)

26. Junshiro Kobayashi (JPN) 200,5 (124,0/114,0)

'27. Wladimir Zografski (BUL) 197,4 (120,0/111,5)

'28. David Siegel (GER) 196,4 (123,0/112,5)

29. Jan Hörl (AUT) 188,6 (120,0/110,0)

30. Stefan Hula (POL) 186,4 (120,0/112,0)

Weiter (nicht im zweiten Durchgang, alle AUT):

35. Clemens Aigner 98,1 Punkte/119,5 m

48. Clemens Leitner 88,0/115,0

Tournee-Gesamtwertung nach dem dritten von vier Springen:



1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 815,9 Punkte

2. Markus Eisenbichler (GER) 770,4

3. Andreas Stjernen (NOR) 766,2

4. Kamil Stoch (POL) 750,9

5. Stephan Leyhe (GER) 748,1

6. Roman Koudelka (CZE) 746,6

7. Dawid Kubacki (POL) 742,5

8. Timi Zajc (SLO) 741,3

9. Robert Johansson (NOR) 729,9

10. Daniel Huber (AUT) 726,8

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 856

2. Piotr Zyla (POL) 509

3. Kamil Stoch (POL) 482

4. Karl Geiger (GER) 368

5. Stephan Leyhe (GER) 361

6. Johann Andre Forfang (NOR) 346

7. Stefan Kraft (AUT) 291

8. Markus Eisenbichler (GER) 284

9. Jewgenij Klimow (RUS) 276

10. Robert Johansson (NOR) 274