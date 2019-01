Galaxy Note 9: Update auf Android 9 wird ausgeliefert

Samsung zeigt sich deutlich flinker als in den vergangenen Jahren – S9 wird schon seit einigen Tagen beliefert

Es scheint fast so als will Samsung an seinem schlechten Ruf in Update-Fragen arbeiten. Seit kurzem wird offenbar bereits das stabile Update auf Android 9 für das Galaxy Note 9 ausgeliefert. Dies berichten einige deutschsprachige Nutzer im Forum von Android-Hilfe.de.

Ablauf

Als erstes erhalten hier jene User auf die neue Version Zugriff, die sich bereits am öffentlichen Beta-Programm beteiligt haben. Danach soll das Update nach und nach an sämtliche User ausgeliefert werden. Das Note 9 ist damit aber nicht das erste Samsung-Geräte, dass die neue Aktualisierung erhält. Bereit vor einer Woche wurde mit dem Update des Galaxy S9 und S9+ auf die aktuellste Android-Version begonnen.

Neben den diversen Verbesserungen durch Android 9 selbst, nimmt Samsung auch wieder eigene Verbesserungen vor. Unter dem Namen One UI gibt es eine neue Oberfläche, die unter anderem einen systemweiten Nachtmodus sowie viele Detailverbesserungen am grafischen Stil mit sich bringt.

Vorgeschichte

Android 9 wurde Anfang August von Google veröffentlicht. Zunächst nur für Googles eigene Pixel-Geräte verfügbar, haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Hersteller nachgezogen, vor allem jene, die ihre Geräte mit Android One ausliefern, einer nah am Original orientierten Ausgabe des Betriebssystems. (red, 4.1.2019)