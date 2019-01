"Space Monitor": Samsung stellt platzsparenden Monitor vor

Zudem neuer, gekrümmter Gaming-Monitor mit 49 Zoll und Dual QHD

Samsung will auf der jährlichen Elektronikmesse Consumer Electronics Show einen neuen Monitor, den "Space Monitor", vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Bildschirm, der an dem Rand des Schreibtischs befestigt wird. Zusätzlich befinden sich das HDMI- und das Stromkabel im befestigten Arm, wodurch sie versteckt werden. Samsung wirbt damit, dass auf diese Weise viel Platz auf dem Schreibtisch gespart wird. Wer den Monitor trotzdem näher haben möchte, kann den Arm nach vorne ausfahren und ihn zurückschieben, wenn er nicht in Verwendung ist.

foto: samsung

foto: samsung

WQHD oder UHD

Das Unternehmen hat zwei Versionen des Bildschirms angekündigt: Eine mit einer Größe von 27 Zoll und einer Auflösung von 2.560x1.440 Pixel (WQHD) und eine mit 32 Zoll und einer 4K-Auflösung. Informationen zum Preis und ob das Produkt auch in Europa angeboten wird, gibt es derzeit noch nicht, allerdings sind Details im Laufe der CES kommende Woche zu erwarten.

Gaming Monitor

foto: samsung

Parallel hat Samsung einen Gaming-Monitor mit Krümmung und einem Seitenverhältnis von 32:9 angekündigt. Das Gerät ist 49 Zoll groß und bietet eine Reaktionszeit von 4ms und 120 Hz. Zudem wird HDR unterstützt, bei der Auflösung setzt Samsung auf Dual QHD mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixel. (red, 4.1.2019)