TV-Tipps für Freitag, 4. Jänner – mit Radiotipps

The Green Mile, Die Vierte Gewalt, Columbo – Mord nach Rezept, Universum History: Maximilian – Der Brautzug zur Macht, Kommissar Maigret: Die Falle

19.40 REPORTAGE

Re: Bedrohlicher Vulkan – Islands Angst vor dem Öræfajökull Fast alle zwei Jahre kommt es in Island zu einer Eruption. Experten rechnen mit einem Ausbruch des Vulkans Öraefajökull in den nächsten Jahren und bereiten sich auf eine Katastrophe vor. Bis 20.15, Arte

20.15 KING-VERFILMUNG

The Green Mile (USA 1999, Frank Darabont) Paul Edgecombe (Tom Hanks) ist Gefängniswärter im Todestrakt. Sein Leben verändert sich nachhaltig, als John Coffey (Michael Clarke Duncan) in das Gefängnis eingeliefert wird. Coffey wurde des Mordes an zwei Mädchen für schuldig befunden. Doch er wirkt eher sanftmütig, beinahe wie ein Kind. Bald entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung. Sehr gelungene Stephen-King-Verfilmung. Bis 0.00, RTL 2

movieclips classic trailers

22.25 JOURNALISMUS

Die Vierte Gewalt Mit Begriffen wie Lügenpresse oder Fake-News operieren vor allem rechte Gruppierungen und Politiker. Sie versuchen, Medien systematisch zu diskreditieren. Die Unabhängigkeit der Medien ist vor allem dann in Gefahr, wenn die wirtschaftliche Basis fehlt. Das Internet trägt zu dieser Entwicklung bei, weil News meist gratis verfügbar sind – auch in der Schweiz. Doch sind die heutigen Journalisten tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf? Bis 0.05, SRF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Maximilian – Der Brautzug zur Macht Maximilian I. (1459-1519) war eine der prägendsten Persönlichkeiten der Geschichte Europas. Durch die Heirat mit der Burgunder-Prinzessin Maria begründete er den Aufstieg der Habsburger zur Großmacht. Bis 23.25, ORF 2

foto: orf/mr film

23.25 EINE FRAGE NOCH!

Columbo – Mord nach Rezept (Prescription Murder, USA 1968, Richard Irving) Die Ehe des Psychiaters Dr. Ray Flemming (Gene Barry) und seiner Frau Carol (Nina Foch) steckt in einer tiefen Krise. Carol erhofft sich von einer gemeinsamen Mexiko-Reise einen neuen Anfang. Doch ihr Mann hat andere Pläne. Mit seiner Geliebten Joan (Katherine Justice) entwirft er den fast perfekten Mordplan. Schließlich gibt es noch Inspektor Columbo, der als fragestellender Wadlbeißer erstmals auf den Plan tritt. Der Pilotfilm zur Serie mit Peter Falk entstand nach dem gleichnamigen Theaterstück. Die serielle Krimireihe Columbo wurde erst drei Jahre später produziert und erreicht bis heute mit ihren 69 Folgen Kultstatus. Bis 1.00, ORF 2

foto: orf/universal

23.30 MR. BEAN AUSSER DIENST

Kommissar Maigret: Die Falle (Maigret Sets a Trap, GB 2016, Ashley Pearce) Rowan Atkinson (Mr. Bean) gibt den französischen Meisteermittler: Paris, Mitte der 1950er-Jahre. Ein brutaler Frauenmörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Seine Opfer wurden scheinbar zufällig ausgewählt und weder ausgeraubt noch sexuell missbraucht. Fieberhaft sucht Kommissar Maigret nach einem Schema, doch außer braunem Haar hatten die Frauen keinerlei Gemeinsamkeiten. Bis 1.00, ARD

0.10 KOMIKER-DUO

Extrablatt (1974, Billy Wilder) Dem Starreporter einer Boulevardzeitung gelingt es, einen entflohenen zum Tode Verurteilten "exklusiv" zu interviewen und für eine große Story zu missbrauchen. Das unverwüstliche Komödienthema erlebte durch Altmeister Wilder bereits seine dritte Verfilmung. Etwas derb, doch dank Jack Lemmon und Walter Matthau immer noch sehenswert. Bis 1.50, SF 1