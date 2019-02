Wechsel in der Geschäftsführung der "Tirolerin"

Service: Jobwechsel in der Kommunikationsbranche im Überblick

Hier liefert derStandard.at/Etat Jobwechsel in der Kommunikationsbranche im Überblick. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at und medianet.at. Wenn Sie Infos für uns haben, bitte ein Mail an etat@derstandard.at schicken.

Woche 9 / 2019

Katharina Zierl (36) seit 2015 Chefredakteurin des Lifestylemagazins "Tirolerin", steigt in die Geschäftsführung auf und bildet gemeinsam mit Mario Jordan das neue Geschäftsführungsteam. Jordan (44) war zuletzt zehn Jahre im Marketing und Vertrieb des ORF Tirol tätig. Der bisherige Geschäftsführer Marius Wolf verlässt "auf eigenen Wunsch" das Unternehmen und wird mit März in den Agenturbereich wechseln, informierte das zur Moser Holding gehörende Medium.

Woche 7 / 2019

Die ING in Österreich (ehemals ING-DiBa) hat einen neuen Pressesprecher: Dominik Gries (36) übernahm die Funktion im Jänne. Gries kommt von den Wiener Linien, bei denen er seit 2010 in der Unternehmenskommunikation tätig war, zuerst als Pressesprecher und seit 2017 als deren Leiter.

Woche 6 / 2019

Christoph Riedl-Daser ist neu an Bord des PR-Ethik-Rat . Der ehemalige ORF-Journalist ist seit 2018 Bereichsleiter für Solidarität, Kommunikation und Soziales bei der Caritas der Diözese St. Pölten.

Lisa Marie Hofbauer und Johannes Wagner sind neu im Team der PR-Agentur Himmelhoch, PR-Newcomerin Hofbauer kümmert sich um Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Retail und Kulinarik, der ehemalige Journalist Wagner zusätzlich noch um jene aus dem Bereich Landwirtschaft.

Woche 5 / 2019

Talin Seifert wechselt von der VGN Medienholding zum Video-Spezialisten diego5 und wird neben Sandra Thier zweite Geschäftsführerin des Unternehmens. In der VGN Medienholding war sie zuletzt als Managing Director wirtschaftlich verantwortlich für die Titel "Gusto", "Lola" und "Lust aufs Leben".



Anfang Jänner hat Mindshare CEO Ursula Arnold das Management Board bei Mindshare Mediaagentur neu strukturiert. Neben den Board-Mitgliedern Sabine Auer-Germann, COO, und Ute Unger, CFO, verstärken nun Leopold Grübl als Managing Director Client Leadership, Christoph Truppe, ab sofort Managing Director Digital Performance und Niklas Wiesauer als Managing Director Innovation & Strategy das Board, jeder mit Prokura ausgestattet.

Woche 4 / 2019

Karina Wundsam wurde zur neuen Geschäftsstellenleiterin des Russmedia-Digital-Vermarkters austria.com/plus bestellt. Wundsam ist seit acht Jahren bei Russmedia Digital in Wien als Verkaufsleiterin tätig. André Eckert, der das Unternehmen in Wien seit 2009 geführt hat, verlässt Russmedia Digital zur Jahresmitte.

Woche 3 / 2019

Patrick Haas übernimmt die Leitung der Grazer Design- und Werbeagentur En Gard und wird neben Eigentümer Matthias Platzer zum Geschäftsführer der Agentur. Er war bisher im Unternehmen als Kreativdirektor tätig, zuvor bei Reichl und Partner, vorauerfriends und bluforce in Linz und Salzburg.





Gundula Geiginger wechselt zur Quo Vadis Veritas , der Medienstiftung des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Sie verstärkt das TV-Team und wird an einem neuen TV-Format arbeiten. Seit 2012 moderierte sie für mehrere Jahre die Puls4 News und in Sat.1 Österreich die Vorabend-News-Sendung "Guten Abend Österreich" sowie auch das Talk-Format "Wie jetzt?!". Zuletzt war sie Sendungsverantwortliche für 4Gamechangers.





Havas Media Austria besetzt intern neue Management-Positionen: Anke Ellmerer , 41, zuletzt Media Director, wird zum Managing Director sowie zur Prokuristin. Katharina Tesch , 28, begann ihrer Karriere bei Havas Media als Media Buyer und steigt nun zum Buying Director auf. Daniel Pfeffer , 27, ist seit Jänner 2019 neuer Digital Director bei Havas Media Austria.





Sonja Zant und Stefan Lassnig sind neue Partner der Design- und Beratungsagentur Brainds . Seniorberaterin, Coach und Service-Designerin Zant übernimmt die Bereiche Employer Branding und Cultural Transformation. Lassnig – er war zuletzt bei der "Neuen Zürcher Zeitung" und zuvor bei Regionalmedien Austria – wird sich als strategischer Berater vor allem auf Marke und Digitalisierung konzentrieren.





und sind neue Partner der Design- und Beratungsagentur . Seniorberaterin, Coach und Service-Designerin Zant übernimmt die Bereiche Employer Branding und Cultural Transformation. Lassnig – er war zuletzt bei der "Neuen Zürcher Zeitung" und zuvor bei Regionalmedien Austria – wird sich als strategischer Berater vor allem auf Marke und Digitalisierung konzentrieren. Sonja Felber übernimmt bei der Gratiszeitung "Heute" die Geschäftsleitung Business Development und unterstützt die Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Eva Dichand bei strategischen und operativen Aufgaben ressortübergreifend. Zuletzt verantwortete Felber als CMO und Pressesprecherin die Agenden von kika und Leiner in Österreich sowie den CEE Ländern.

Woche 2 / 2019

Isabella Krumhuber hat per Jahresanfang die Eventmarketingleitung der Agentur Opinion Leaders Network und des Wirtschafts-Onlinemediums "leadersnet.at" übernommen.

Mit Anfang Jänner 2019 hat Margot Hohl die Position der Unternehmenssprecherin in der Styria Media Group übernommen. Die 35-Jährige verantwortet damit die externe und interne Kommunikation des Medienkonzerns ("Kleine Zeitung", "Die Presse", "willhaben").

Woche 1 / 2019