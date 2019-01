Das waren 2018 die meistverkauften Games bei Amazon Deutschland

Sony und Nintendo dominieren Rangliste – Microsoft-Game erst an 30. Stelle zu finden

Online-Händler Amazon Deutschland hat öffentlich gemacht, welche Games 2018 am meisten verkauft wurden. Die Zahlen sind insofern auch für Österreich interessant, da es keinen eigenen Ableger für die Alpenrepublik gibt, sondern heimische Nutzer auch über Amazon Deutschland bestellen. Laut den offiziellen Zahlen war also Fifa 19 für die Playstation 4 Bestseller bei dem Versandriesen.

Landwirtschafts-Simulator bestverkauftes PC-Spiel

An zweiter Stelle findet sich Red Dead Redemption 2 ebenso für Playstation 4. Auf den folgenden zwei Plätzen kommt der PS4-Controller und der Super NES Classic Mini. Erst danach findet sich wieder ein Game, nämlich der Landwirtschafts-Simulator 19 für PC. Danach folgt Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch und der Pro Controller für die Hybrid-Konsole des japanischen Konzerns.

Microsoft weit abgeschlagen

Am achten beziehungsweise neunten Platz finden sich Super Smash Bros. Ultimate und Super Mario Party – beide für Nintendo Switch. An zehnter Stelle ist Assassin's Creed Odyssey für Playstation 4 zu finden. Microsoft ist in der Auflistung übrigens erst auf dem 30. Platz zu finden – hier mit Fifa 19 für die Xbox One. (red, 03.01.2018)