Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin ermitteln wieder am Bodensee

foto: orf

Neben dem österreichisch-deutschen Ermittlerduo sind in diesem achten Teil erneut Hary Prinz, Stefan Pohl, Inez Bjørg David, Fiona Katharina Neumeier und Peter Kremer zu sehen. In Episodenrollen stehen unter anderem Bernadette Heerwagen, Harald Windisch und Sophie Stockinger (beide auch ab 7. Jänner in ORF 1 in "Walking on Sunshine") vor der Kamera. Regie führte erstmals Michael Schneider. Für die Drehbücher war wieder Timo Berndt verantwortlich.