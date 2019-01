TV-Tipps für Donnerstag, 3. Jänner

Im Nest der Meeresschildkröte, Die Sinti von Saint-Jacques, Habsburgs Adel: Die Liechtensteins, Die Toten vom Bodensee: Stumpengang, Die Brücke am Kwai, Pulp Fiction – mit Radiotipps

18.35 TIERISCH

Im Nest der Meeresschildkröte Einmal im Monat findet sie an ausgewählten Stränden Costa Ricas statt: die Arribada – die Ankunft der Meeresschildkröten. Die weiblichen Oliv-Bastardschildkröten kommen zu Abertausenden am Meeresrand zusammen, um dort ihre Eier im Sand abzulegen. Bis 19.40, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Die Sinti von Saint-Jacques – Angst vor der Abrissbirne Im mittelalterlichen Stadtzentrum von Perpignan, Südfrankreich, leben seit über 100 Jahren französische Sinti. Diese innerstädtische Gemeinde ist in Westeuropa einzigartig. Doch ein Bauvorhaben der Stadtverwaltung droht, die Sinti von dort zu verdrängen. Bis 20.15, Arte

20.15 GEADELT

Habsburgs Adel: Die Liechtensteins (2/4) Die vierteilige Dokumentarreihe porträtiert jene Adelsfamilien, die dem Herrscherhaus Habsburg loyal zur Seite standen und so einen maßgeblichen Beitrag zum Machterhalt der Krone leisteten. Nach den Esterházys geht es im zweiten Teil um die Liechtensteins, das reichste Adelshaus Europas. Bis 21.05, ORF 3

20.15 KRIMIREIHE

Die Toten vom Bodensee: Stumpengang (Ö/D 2018, Michael Schneider) Mythisch wird es im achten Fall, den Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten) im Dickicht der dunklen Bodenseewälder aufklären müssen. Die Utensilien, mit denen der Tote gefesselt war, stammen aus dem Heimatkundemuseum: Im 14. Jahrhundert galt der "Stumpengang" als perfide Strafe für Verbrecher. Bis 21.50, ORF 2

22.15 DOKUMENTATION

Die neue Seidenstraße – Chinas Griff nach Westen: Von Kirgisistan nach Duisburg (2/2) Normen Odenthal und Thomas Reichart reisen auf dem See- und dem Landweg entlang der neuen Seidenstraße und zeigen, wie China mit dem größten Investitionsprogramm der Geschichte seinen Einfluss weltweit ausdehnt. Bis 23.00, ZDF

22.25 KRIEGSDRAMA

Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai, GB 1957, David Lean) Ein in Burma mit seiner Einheit von den Japanern gefangener, sturer britischer Berufsoffizier (Alec Guinness) lässt seine Leute nach anfänglicher Weigerung – teils aus blindem Leistungsstolz, teils als Beschäftigungstherapie – eine strategisch wichtige Brücke bauen. Eines von David Leans großen Epen, ein spannendes, auf dem Emotionsklavier flinke Läufe spielendes Stück Fernosttragödie. Bis 1.05, 3sat

22.30 TALK

Stöckl Künstler Arik Brauer trifft bei Barbara Stöckl am Vorabend seines 90. Geburtstages auf seinen langjährigen Freund, den Schauspieler Otto Schenk. Bis 23.30, ORF 2

22.45 MEISTERWERK

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Immer noch unerreicht: Tarantinos Gangsterfarce, die Uma Thurman und John Travolta zum Twistcontest spült und Harvey Keitel zum Oberchecker macht. Grandioser Soundtrack! Bis 1.40, Vox

miramax

23.05 KRIMI NACH WOLF HAAS

Silentium (Ö 2004, Wolfgang Murnberger) In Salzburg wird der Schwiegersohn des Festspielpräsidenten tot aufgefunden. Expolizist Brenner (Josef Hader) und sein alter Freund Berti (Simon Schwarz) sollen beweisen, dass es Mord war. Schwarzhumorige Wolf-Haas-Adaption. Bis 0.55, BR