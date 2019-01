Möbelriese will Wiener City-Ikea noch heuer angehen

Der neue Standort beim Wiener Westbahnhof wird ohne Parkplätze auskommen. Bis Mitte Februar können Bürger ihre Meinung kund tun

Wien – Die Planungen für den City-Ikea beim Wiener Westbahnhof werden konkreter. Der neue Standort soll wie berichtet 2021 eröffnet werden. Der Baustart ist laut Unternehmensangaben noch heuer geplant. Ob das gelingt ist freilich noch offen und hängt vom Ablauf der Genehmigungsverfahren ab, sagte eine Sprecherin von Ikea Österreich auf APA-Nachfrage. Das behördliche Prozedere sei jedenfalls schon am Laufen.

Geht es nach dem Möbelriesen Ikea, schaut Einkaufen im neuen Haus in der Äußeren Mariahilfer Straße etwas anders aus. Rund 10.000 Artikel werden zu finden sein, so viele wie an jedem anderen Standort auch. Mitnehmen kann man aber nur Dinge, die sich mit dem Fahrrad oder der U-Bahn transportieren lassen. Alles andere – etwa Küchen und Wohnzimmer – werde geliefert.

Liefern lassen



Ein Auto braucht man dort nicht nur nicht, es ist gar nicht vorgesehen. Wer in Zukunft die Filiale im siebten Wiener Gemeindebezirk aufsuchen will, kommt besser öffentlich oder mit dem Rad. Parkplätze für Besucher wird es nicht geben – allenfalls Platz für Transporträder und sicherlich auch für herkömmliche Drahtesel.

Am Donnerstag wird der entsprechende Flächenwidmungs- und Bebauungsplan öffentlich aufgelegt, informierte die MA 21 in einer Aussendung. Bis 14. Februar können die Bürger und Bürgerinnen schriftliche Stellungnahmen einbringen.

Am 22. und 29. Jänner soll es von 17.00 bis 19.00 Uhr die Gelegenheit geben, sich direkt am künftigen Standort (Mariahilfer Straße 132/Ecke Europaplatz) über das Projekt und den Entwurf zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu informieren. (red, 2.1.2019)