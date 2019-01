Anadi Bank zurück am Kapitalmarkt

US-Fonds hat 25-Millionen-Euro Nachranganleihe der Anadi Bank gekauft

Wien/Klagenfurt – Die Austrian Anadi Bank hat am 21. Dezember eine Nachranganleihe in Höhe von 25 Mio. Euro in Form einer Privatplatzierung an einen institutionellen Investor (EJF Capital) begeben. Das teilte das Institut am Mittwoch mit. Die Bank sei damit zurück auf dem Kapitalmarkt, hieß es.

Die einer indischen Finanzgruppe gehörende Austrian Anadi ist 2013 aus dem Österreich-Geschäft der einstigen Hypo Alpe Adria hervorgangen. An 15 Standorten in Kärnten, Steiermark und Wien beschäftigte die Bank voriges Jahr rund 350 Mitarbeiter und zählte mehr als 58.000 Kunden.

Die jetzige Nachrangemission hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ist mit 6,25 Prozent verzinst.

Das in Arlington (USA) ansässige Hedge Fonds- und Finanzberatungsunternehmen EJF Capital wurde 2005 gegründet, Mehrheitseigentümer und CEO ist Emanuel (Manny) Friedman. (APA, 2.1.2019)