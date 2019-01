Frau brach Mann Nase, nachdem er sie sexuell belästigt haben soll

Ein 20-Jähriger soll in der Silvesternacht mehrere Frauen am Rathausplatz sexuell belästigt haben. Eine 21-Jährige brach ihm die Nase

Wien – Eine 21-Jährige hat in der Silvesternacht am Rathausplatz in der Wiener Innenstadt einem jungen Mann die Nase gebrochen, der zuvor ihr und anderen Frauen auf das Gesäß gegriffen haben soll. Laut Polizei dürfte ihn das Belästigungsopfer reflexartig beim Umdrehen geschlagen haben.

Der 20-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch und blutete. Er wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeigen für beide

Passanten hatten nach dem Vorfall um 1.30 Uhr die Polizei zum Rathausplatz gerufen, der in der Nacht auf 1. Jänner ein Fixpunkt am jährlichen Silvesterpfad inklusive offiziellem Feuerwerk war. Zeugen sagten aus, dass mehrere Frauen von dem Afghanen begrapscht worden waren, erläuterte Polizeisprecher Harald Sörös am Mittwoch.

Der 20-Jährige erhielt eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Die 21-Jährige, die in einer Gruppe unterwegs war, wurde wegen Körperverletzung angezeigt. (APA, 2.1.2019)