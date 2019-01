Feuerwerk: Womit man legal schießen darf

Nach dem Tod eines Jungen wird diskutiert, die Feuerwerksnutzung strenger zu regeln. Schon jetzt drohen hohe Strafen

Nach dem Tod eines 17-Jährigen im oberösterreichischen Eberschwang durch eine Kugelbombe werden Forderungen nach Konsequenzen laut: Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) spricht von einem "massiven Problem" und fordert im Gespräch mit dem ORF eine Verschärfung der Gesetzeslage. Er könne sich etwa vorstellen, dass Feuerwerke nur noch nach einer speziellen Schulung abgeschossen werden dürfen.

orf

Derzeitige Gesetzeslage

Schon jetzt ist der Umgang mit Silvesterknallern und Feuerwerkskörpern gesetzlich klar geregelt: Sie werden je nach Gefährlichkeit in vier unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Aus diesen folgen wiederum unterschiedliche Altersbeschränkungen oder sonstige Voraussetzungen, die für den Besitz und die Verwendung erfüllt werden müssen.

Von Gegenständen der ersten Kategorie (F1) geht sehr geringe Gefahr aus. Darunter fallen etwa Knallerbsen oder auch Sprühkerzen. Sie dürfen ab zwölf Jahren verwendet werden. Unter die zweite Kategorie fallen zum Beispiel die berühmten Schweizer Kracher. Sie dürfen nur im Freien verwendet werden und sind ab 16 Jahren erlaubt. Für beide Kategorien ist keine Fachkenntnis erforderlich.

Sowohl für die Kategorie F3 (ab 18* Jahren) als auch für die Kategorie F4 (ab 18 Jahren) braucht man einen "Pyroausweis", der die nötigen Sach- beziehungsweise Fachkenntnisse nachweist.

Örtliche Beschränkungen

Im ganzen Land sind innerhalb von Ortsgebieten Feuerwerkskörper aus der Kategorie F2 verboten. Die Bürgermeister können dazu aber Ausnahmen erlassen. So erlaubt zum Beispiel die Stadt Salzburg an 13 Stunden im Jahr – von 31. Dezember 2018, 12 Uhr, bis Dienstag, 1. Jänner 2019, 1 Uhr nachts – Feuerwerkskörper der zweiten Kategorie auch in der Stadt. Ausgenommen aber sind bestimmte Gebiete, etwa der Domplatz und der Mozartplatz.

Immer verboten aber ist das Böllern und Schießen in der Nähe von Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Gotteshäusern und in der Nähe von Tierheimen und -gärten. Und egal, ob im Ortsgebiet oder außerhalb: Neben großen Menschenansammlungen oder Tankstellen dürfen keine F2-Feuerwerkskörper gezündet werden, davon kann auch ein Bürgermeister keine Ausnahme erlassen. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit Strafzahlungen von bis zu 3.600 Euro rechnen.

Auf den Umgang kommt es an

Die Kugelbombe, die zum Tod des 17-jährigen Oberösterreichers führte, fiel vermutlich in die dritte oder vierte Kategorie, sagt Sprengstoff-Experte der Polizei Oberösterreich, Kurt Schneider, zum STANDARD. "In welche Klassifizierungsstufe die Bombe fällt, hängt von ihrer Größe ab", sagt Schneider.

Das heißt, dass sie ohne entsprechende Berechtigung keinesfalls gezündet und auch nicht gekauft hätte werden dürfen: Eine solche sei im Fachhandel zu erwerben und dürfe nur an Berechtigte weitergegeben werden. Wo der 17-Jährige die Bombe her hatte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Kugelbombe ist ein pyrotechnischer Gegenstand wie viele andere, sagt Schneider. "Es ist im Grunde eine Rakete, nur in anderer Form." Sie sei dementsprechend genauso gefährlich oder ungefährlich wie Raketen. Es komme auf den fachgerechten Umgang an. "Auch bei einer Sprühkerze am Christbaum kann man sich das Gesicht verbrennen."

Vier Tote in fünf Jahren

In den letzten Jahren habe sich die Anzahl der Unfälle mit pyrotechnischen Gegenständen gehäuft, berichtet Schneider: "Das liegt vor allem an illegalen Importen, etwa aus Tschechien, die in der Regel recht günstig sind."

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) gibt an, dass sich jährlich rund 200 Personen durch Pyrotechnik so schwer verletzen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Rund die Hälfte aller Verletzen waren zwischen 15 und 24 Jahre alt, 17 Prozent waren jünger als 15. Innerhalb von fünf Jahren, zwischen 2012 und 2017, sind laut KFV vier Menschen in Zusammenhang mit pyrotechnischen Produkten tödlich verunglückt. Alle vier waren Männer. (Vanessa Gaigg, Gabriele Scherndl, 2.1.2019)