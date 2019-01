Auch Pröll unterstützt Anschobers Initiative für Asylwerber in Lehre

Rund 64.400 unterschrieben bisher die Online-Petition von Oberösterreichs Grünem, darunter auch Niederösterreichs Altlandeshauptmann

Linz/Wien – Der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) hat mit dem niederösterreichischen Altlandeshauptmann Erwin Pröll einen weiteren ÖVP-Granden für seine Initiative Ausbildung statt Abschiebung gewonnen. Insgesamt haben bisher knapp 64.400 Personen die Online-Petition für Asylwerber in Lehre unterschrieben, teilte Anschober am Mittwoch mit.

Nachdenken angeregt

Er könne nur allen raten, "sehr genau darüber nachzudenken. Vor allem dann, wenn es um Menschen geht, die festen Willen zeigen, sich zu integrieren – noch dazu in Berufen, in denen ohnehin Mangel herrscht", begründete Pröll seine Unterstützung. Neben zahlreichen Prominenten und Unternehmern sind unter anderem auch ehemalige und aktuelle ÖVP-Spitzenpolitiker wie Wilhelm Molterer, Reinhold Mitterlehner, Franz Fischler und Othmar Karas mit an Bord. (APA, 2.1.2019)