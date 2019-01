Europas Börsen starten mit Verlust ins Jahr 2019

Die europäischen Börsen setzen ihre Talfahrt fort, Krisenwährungen wie Gold sind wieder gefragt

Wien/Frankfurt – Neues Jahr, alte Sorgen. Die vielen ungelösten Probleme weltweit sorgen auch Anleger. So kommt es, dass zum Auftakt des Jahres 2019 die europäischen Börsen ihre Talfahrt fortsetzen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils etwa 1,5 Prozent auf 10.418 und 2945 Punkte. Auch der heimische ATX kann sich der Stimmung nicht entziehen und notiert am Vormittag im Minus.

"Ein gelungener Jahresstart sieht anders aus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Probleme wurden eben nicht mit den Silvesterraketen in die Luft geschossen."

Besonders die enttäuschenden Konjunkturdaten aus China dürften den Investoren auf den Magen schlagen. Das Stimmungsbarometer der dortigen Einkaufsmanager fiel im Dezember erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Dies sei kein gutes Zeichen, da die US-Strafzölle China in den kommenden Monaten mehr zu schaffen machen würden als im abgelaufenen Jahr, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Shutdown in den USA

Kopfschmerzen bereite Anlegern außerdem weiterhin der Haushaltsstreit in den USA. Dieser legt seit fast zwei Wochen große Teile der Bundesbehörden lahm. Kern der Auseinandersetzung ist die Forderung des Präsidenten Donald Trump nach einer Freigabe von fünf Milliarden Dollar zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Die Demokraten lehnen das ab. "Wenn der US-Präsident überdreht und es den Demokraten unmöglich macht, einem Kompromiss zuzustimmen, geht's schief", warnte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Das ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich."



Die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft lastete auf dem Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 52,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Auch die Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen gerieten unter die Räder. Mit Kursverlusten von bis zu 3,6 Prozent waren der Chemiekonzern Covestro und die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen unter den größten Verlierern im Dax.

Antikrisenwährung wieder gefragt

Einige Anleger nahmen daraufhin Kurs auf "sichere Häfen". Die "Antikrisen-Währung" Gold verteuerte sich um bis zu 0,5 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 1288,58 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Nachfrage nach Bundesanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 0,173 Prozent.

Mit Erleichterung reagierten Investoren auf die Verabschiedung des nachgebesserten italienischen Haushalts durch das Parlament in Rom am Wochenende. Sie griffen bei den Anleihen des Landes zu und drückten die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 2,702 Prozent. Zuvor hatte die italienische Regierung nach wochenlangem Streit mit der EU-Kommission das Ziel für die Neuverschuldung auf 2,04 von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt. Damit sei die Verunsicherung beseitigt, die die Wirtschaft des Landes in den vergangenen Monaten belastet habe, schrieb Volkswirt Peter Schafer von der Investmentbank RBC Capital Markets.

Italienische Krisenbank unter Zwangsverwaltung

Die Krisenbank Carige trübte die Freude der Italien-Anleger allerdings. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte das italienische Institut unter Zwangsverwaltung. Vor diesem Hintergrund rutschten der italienische Bankenindex und der Index für die Banken der Euro-Zone um jeweils knapp drei Prozent ab. Carige-Titel blieben vom Handel ausgesetzt.

An der Wiener Börse legten die Papiere von Rosenbauer um 2,40 Prozent zu. Hingegen sackten Schoeller-Bleckmann um 3,31 Prozent ab. Die Anleger des Ölfeldausrüsters dürften Kasse gemacht haben, denn die Aktien waren am Freitag mit plus 7,30 Prozent aus dem Handel gegangen. (Reuters, APA, red, 2.1.2019)