Haftbefehl nach mutmaßlich rassistischem Anschlag in Bottrop

Der 50-jährige Mann ist vor der Attacke nicht polizeilich aufgefallen

Berlin – Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den 50-jährigen Deutschen, der in der Silvesternacht in Bottrop und Essen aus mutmaßlich rassistischen Motiven in mehrere Menschengruppen gefahren war. Der Haftbefehl laute auf den Verdacht des mehrfachen versuchten Mordes, erklärte ein Sprecher der Polizei in Münster am Mittwoch.

Bei den Taten wurden nach bisherigen Erkenntnissen acht Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer. In Bottrop habe der Fahrer eine 46-jährige Frau aus Syrien mit seinem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach einer Notoperation sei sie außer Lebensgefahr. Ihr 48 Jahre alter Ehemann und die beiden 16 und 27 Jahre alten Töchter seien ebenfalls verletzt worden. Auch eine 29-jährige Frau aus Afghanistan, ihr vierjähriger Sohn und ein zehnjähriges Mädchen aus Syrien seien ärztlich behandelt worden.

Klares rassistisches Motiv

In Essen habe der Verdächtige einen 34-jährigen Essener mit türkischen Wurzeln mit seinem Auto angefahren und am Fuß verletzt, erklärte die Polizei. Insgesamt handelte es sich um vier verschiedene Tatorte, zwei in Bottrop und zwei in Essen. Der mutmaßliche Täter sei jeweils absichtlich in Gruppen gefahren. Die Ermittler sprachen von einem "gezielten Anschlag".

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte am Dienstag erklärt, der Deutsche habe die "klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten". Das sei durch die Vernehmung klar geworden. Dem deutschen Magazin "Spiegel" zufolge sagte der 50-Jährige in seiner Vernehmung bei der Polizei am Dienstag, die vielen Ausländer seien ein Problem für Deutschland, das er lösen wolle.

In der Vergangenheit sei der mutmaßliche Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht polizeilich in Erscheinung getreten. In der rechtsextremen Szene sei er nicht vernetzt gewesen. Der Mann sei dem "Spiegel" zufolge mindestens einmal in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen worden. Offenbar litt er an einer schizophrenen Erkrankung. Ob er derzeit in Behandlung ist, sei aber nicht klar. Den Ermittlern sei der Mann während der Tat "gut orientiert" vorgekommen. Der Mann lebte den Angaben zufolge allein, ist seit Jahren arbeitslos und auf Hartz IV angewiesen. (APA, Reuters, red, 2.1.2019)