Mediamarkt- und Saturn-Mobile konnten Sim-Registrierungspflicht nicht umsetzen

Mobilfunkner können Wertkarten- bzw. Prepaid-Sim-Karten nicht aktivierten

Seit 1. Jänner 2019 sind anonyme Wertkarten-Handys in Österreich Geschichte und Kunden müssen sich beim Kauf von Sim-Karten ausweisen. Diese Regelung ist Teil des Überwachungspakets der Regierung, kurz vor Jahresende lieferte das zuständige Infrastrukturministerium die dafür notwendige Verordnung. Im Parlament wurde die Registrierungspflicht im April beschlossen. Für die Mobilfunkmarken der Elektroketten Mediamarkt und Saturn ging es das offensichtlich zu schnell. "Saturn Mobil" und "Media Markt Mobil" konnten die Registrierungspflicht "technisch und organisatorisch nicht umsetzen" und "können Wertkarten- bzw. Prepaid-Sim-Karten nicht aktivieren", wie es auf deren Webseiten heißt.

Umbau

Zusätzlich bauen die beiden Mobilfunker, die sich im Netz von "3" eingemietet haben, ihr Geschäft radikal um. Es gibt nur mehr einen Tarif und es gibt keine Möglichkeit der Rufnummernmitnahme mehr.

Start 2016

Mediamarkt-Mobil und Saturn-Mobil gingen im Juni 2016 an den Start. Im Vergleich zu anderen Newcomern, gelten "Saturn Mobil" und "Media Markt Mobil" allerdings nicht gerade als Erfolgsmodell. Fragen über die Kundenanzahl will das Unternehmen nicht beantworten. Auch die "Mobile Stores", eigene Verkaufsflächen in den Märkten, sorgten nicht gerade für einen Schub. Diese Stores haben in den letzten Wochen einen neuen Anstrich bekommen. Sie wurden Red Bull Mobile Stores – als Geschäfte der A1-Mobilfunkmarke. (sum, 1.1. 2018)