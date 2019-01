ÖSV-Läufer Schwarz gewinnt in Oslo, Vlhova ringt Shiffrin nieder

Hirscher scheitert früh, auch ÖSV-Damen erwischen keinen guten Tag

Oslo – Skirennläufer Marco Schwarz hat am Neujahrstag seinen ersten Weltcupsieg eingefahren. Der Kärntner gewann am Dienstag den City in Event in Oslo, er setzte sich im Finale des Parallel-Rennens gegen den Briten Dave Ryding durch. Dritter wurde der Schweizer Ramon Zenhäusern, Fünfte u.a. Marcel Hirscher und Michael Matt. Schwarz war zuvor im Weltcup dreimal auf dem Podest, zuletzt als Madonna-Zweiter.

Bei den Damen triumphierte die Slowakin Petra Vlhova, die sich gegen die souverän im Gesamtweltcup führende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin durchsetzte. Für Vlhova war es ihr sechster Weltcupsieg, der zweite in diesem Winter nach dem Riesentorlauf am Semmering. Die Österreicherinnen Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Bernadette Schild waren im Achtelfinale gescheitert. (APA, 1.1.2019)

Umfassender Bericht folgt!

Damen – Endstand:

1. Petra Vlhova (SVK)

2. Mikaela Shiffrin (USA)

3. Wendy Holdener (SUI)

4. Anna Swenn Larsson (SWE)

5. Erin Mielzynski (CAN)

6. Irene Curtoni (ITA)

7. Christina Geiger (GER)

8. Frida Hansdotter (SWE)

9. Katharina Truppe (AUT)

10. Katharina Liensberger (AUT)

11. Bernadette Schild (AUT)

12. Ragnhild Mowinckel (NOR)

13. Laurence St. Germain (CAN)

14. Lena Dürr (GER)

15. Aline Danioth (SUI)

16. Roni Remme (CAN)

Verlauf:

Achtelfinale: Shiffrin s. Mowinckel (+0,89), Mielzynski s. Truppe (0,07), Geiger s. Schild (0,13), Holdener s. St. Germain (0,97), Hansdotter s. Remme (1,03), Swenn Larsson s. Dürr (0,45), Curtoni s. Liensberger (0,01), Vlhova s. Danioth (out)

Viertelfinale: Shiffrin s. Mielzynski (0,19), Holdener s. Geiger (0,69), Swenn Larsson s. Hansdotter (out), Vlhova s. Curtoni (0,63)

Halbfinale: Shiffrin s. Holdener (0,29), Vlhova s. Sven Larsson (out)

Um Platz drei: Holdener s. Swenn Larsson (0,27)

Finale: Vlohova s. Shiffrin (0,21)





Herren – Endstand: 1. Marco Schwarz (AUT)

2. Dave Ryding (GBR)

3. Ramon Zenhäusern (SUI)

4. Andre Myhrer (SWE)



5. Mattias Hargin (SWE)

6. Michael Matt (AUT)

7. Marcel Hirscher (AUT)

8. Daniel Yule (SUI)

9. Clement Noel (FRA)

10. Alexis Pinturault (FRA)

11. Henrik Kristoffersen (NOR)

12. Victor Muffat-Jeandet (FRA)

13. Christian Hirschbühl (AUT)

14. Sebastian Johan Foss Solevaag (NOR)

15. Luca Aerni (SUI)

16. Manuel Feller (AUT)

Verlauf:



Achtelfinale: Hirscher s. Hirschbühl (disqualifiziert), Ryding s. Feller (out), Myhrer s. Muffat-Jeandet (1,75), Matt s. Aerni (out), Yule s. Noel (0,09), Zenhäusern s. Foss Solevaag (disqualifiziert), Schwarz s. Pinturault (0,17), Hargin – Kristoffersen (0,26)

Viertelfinale: Ryding s. Hirscher (out), Myhrer s. Matt (0,92), Zenhäusern s. Yule (disqualifiziert), Schwarz s. Hargin (0,45)

Halbfinale: Ryding s. Myhrer (out), Schwarz – Zenhäusern (0,12)

Um Platz drei: Zehnhäusern s. Myhrer (out)

Finale: Schwarz s. Ryding (disqualifiziert)