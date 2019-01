Messerattacke in Manchester: Anti-Terror-Polizei ermittelt

Zeuge: Verdächtiger begründete Attacke mit Bombenangriffen auf "andere Länder"

London – Bei einer Messerattacke in Manchester sind am Silvesterabend drei Menschen verletzt worden. Ein Mann, eine Frau und ein Polizist wurden bei dem Angriff in der Nähe des Victoria-Bahnhofs verletzt, wie die britische Polizei mitteilte. Sicherheitskräfte konnten den mutmaßlichen Angreifer überwältigen. Die britische Anti-Terror-Polizei übernahm die Ermittlungen.

Es gebe keine Geheimdienstinformationen, dass derzeit eine breitere Bedrohung bestünde. Der mutmaßliche Angreifer hatte die Tat nach Angaben des 38-jährigen Augenzeugen Sam Clack mit Bombenangriffen auf "andere Länder" begründet. "So lange ihr weiterhin andere Länder bombardiert, wird diese Art von Mist weiter passieren", sagte der Verdächtige nach Angaben des Augenzeugen.

Der Angreifer habe vor und während der Tat "Allah" gerufen. Clack ist Mitarbeiter des britischen Radiosenders BBC.

Auto mähte Fußgänger in Tokio um

In der japanischen Millionenmetropole Tokio hat ein Autofahrer in einer belebten Einkaufszone Medienberichten zufolge mindestens neun Fußgänger gerammt und verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden und habe der Polizei selbst gesagt, dass er einen Terroranschlag verüben wollte, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Neujahrsmorgen.

Demnach wollte sich der 21-Jährige "für eine Hinrichtung rächen" und ließ nach dem Zwischenfall, der sich kurz nach Mitternacht auf der Takeshita-Straße ereignete, keine Reue erkennen. Unklar war zunächst, ob sich die angebliche Wut des Mannes gegen eine einzelne Hinrichtung oder gegen das System der Todesstrafe an sich richtete. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt gehört Japan zu den wenigen Industrieländern, die an der Todesstrafe festhalten. (APA, AFP, dpa, Reuters, 1.1.2019)