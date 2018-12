Schlechtester Dezember für Dow Jones Index seit 1931

Seit 1931 hat der Dow Jones Index noch nie so stark im letzten Handelsmonat eines Jahres verloren – in anderen Jahren gab es eine Rally

New York – Der Dow Jones Industrial Average, der bekannteste Börsenindex der Welt, hat seit 1931 keinen so schwachen Dezember erlebt wie 2018. Im Lauf des Monats verlor der Index 8,66 Prozent. Der breiter aufgestellte S&P 500 büßte sogar 9,18 Prozent ein, an der Technologiebörse Nasdaq ging es sogar um 9,48 Prozent zurück. Noch schlechter sehen die Quartalsdaten aus, da verlor die Nasdaq sogar 17,54 Prozent.

Dabei war es am Montag, dem letzten Handelstag des alten Jahres, sogar noch hinaufgegangen – nach einer stundenlangen Seitwärtsbewegung gab es einige Trades in letzter Minute, was für ein Tagesplus von 1,15 Prozent beim Dow und ein 0,77-Prozent-Plus an der Nasdaq sorgte.

Für das gesamte Jahr 2018 zeigt sich, dass es das schlechteste Jahr für die US-Börsen seit 2008 war. Damals hatte die Finanzkrise die Börsen innerhalb weniger Tage tief in die roten Zahlen gerissen. Heuer verlor der Dow in zwölf Monaten 5,6 Prozent, der S&P 6,2 Prozent und die Nasdaq 3,9 Prozent. (cs, 31.12.2018)