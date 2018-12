iPhone Xs Max: Mann bei Brand eines Apple-Smartphones leicht verletzt

Ging in der Hosentasche in Feuer auf – Betroffener verärgert über die Reaktion des Herstellers

Wenn Smartphones in Flammen aufgehen, kann das für den Hersteller äußerst unerfreuliche Konsequenzen haben. Paradebeispiel hierfür ist Samsung, das sein Galaxy Note 7 nach mehreren solchen Episoden schlussendlich ganz vom Markt nahm. Doch in dieser Diskussion wird oftmals eine Realität übersehen, über die die Hersteller weniger gerne reden: Nämlich, dass ähnliche Dinge in einem gewissen Maß bei jedem Anbieter vorkommen. Aktuelle Akkutechnologien sind einfach ziemlich anfällig für Beschädigungen, die dann zu einer explosiven Reaktion führen.

iPhone Xs Max

All das ändert natürlich nichts daran, dass ein solcher Vorfall für die Betroffenen äußerst unangenehm ist. Das aktuellste Beispiel liefert ein Mann aus dem US-Bundesstaat Ohio. Laut einem Bericht von iDropNews bemerkte dieser zunächst, dass sein iPhone Xs Max immer wärmer wurde. Bereits kurz danach ging das Gerät noch in seiner Hosentasche in Flammen, dies wurde von gelben und grünlichem Rauch begleitet. Der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Kollegen ist es zu verdanken, dass der Betroffene nur leicht verletzt wurde, dieser hatte rasch mit einem Feuerlöscher eingegriffen.

Reaktion

Das Smartphone hingegen hat dabei irreparablen Schaden genommen, auch sein Hose wurde beschädigt. Verärgert zeigt sich der Betroffene über die weitere Reaktion von Apple: Mitarbeiter im Apple Store seien primär daran interessiert gewesen, ihm das Gerät abzunehmen, jegliche Verantwortung für durch den Brand entstandene Schäden – also etwa für die Hose und seine Schuhe – lehnte man hingegen ab. Erst nachdem er beim telefonischen Support urgierte, hat man sich dann auch für die weiteren Schäden interessiert.

Unklare Ursachen

Obwohl sich der Zwischenfall bereits Mitte Dezember ereignet hat, gibt es bisher keine Details zu den Ursachen. Da bisher aber kein anderer Fall bekannt ist, indem ein iPhone Xs Max in Flammen aufgegangen ist, erscheint ein Serienproblem unwahrscheinlich. Denkbar wäre etwa eine Beschädigung des Akkus durch einen vorhergehenden Sturz oder Verbiegen des Gehäuses. (red, 31.12.2018)